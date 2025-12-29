ЗАРЕЖДАНЕ...
|Конституционен съдия: Системата формално е демократична, но по същество е олигархична
Проф. Янаки Стоилов, конституционен съдия: "Системата формално е демократична, но по същество е олигархична. В тези масови протести предимно се чуха призиви за премахване на досегашния модел на управление и тези които го олицетворяват, но ние трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел. Този модел включва високи нива на корупция, намаляване на професонализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на стдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими, а след това влизат в съюзи, споделяйки власта."
Относно последните конституционни промени, Стоилов каза пред БНТ:
"След последното изменение Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект, че за позиции, за които са необходими определени професионални и други качества, се търсят хора, които се привиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля, която трябва да се изпълнява. След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Ако партиите потвърдят тези позиции, които вече изразиха, тогава ще се премине към следващата фаза – консултации за съставене на служебен кабинет. Дали ще има кандидат, който е в състояние да предложи състав на правителство, което да бъде назначено, сега е рано да се разсъждава. При всички случаи аз няма да се впускам в обсъждане на хипотези, които могат да се превърнат в реален конституционен казус."
