Командирът на ВВС: F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:24Коментари (0)349
© БНТ
Отговорността е най-трудното нещо да се понесе, затова не всеки е готов да го направи и е много лесно на думи да кажеш, че поемаш отговорност, но това се показва с действия и то точно в тези времена, в които живеем е доста сложно. Споделена отговорност няма. За мен отговорността винаги е лична, това заяви генерал-майор Николай Русев - командир на ВВС.

"Всичко е стандарт и е описано в регламентиращи документи. Сега стандартът за вдигане на изтребител е до 15 минута от подаване на сигнала изтребителят трябва да е във въздуха. Сигналът не се подава от България, а от команден център в Испания. Това време е включено. Летецът има 12 минути да влезе в самолета, да го пусне и да излети", разказа командирът пред БНТ.

Дежурните летци са готови и научават във въздуха в каква посока летят и евентуално каква е целта. Ако се касае за самолет нарушител - той трябва да отиде и да докладва каква е ситуацията, за да се вземат конкретни решения на земята.

"Нарушения на въздушното пространство нямаме. По-скоро това, което се случва в българското въздушно пространство е загуба на радиовръзка от транспортни самолети, граждански самолети. Пилотът е забравил да смени съответната честота и да влезе в контакт с ръководители на РВД".

Темата на деня в отбраната е борбата с дроновете, заяви генерал-майор Русев.

"Има фирми, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове. Сериозните дронове, които се използват засега, няма изработена система".

Ние можем да се браним от дронове по начина, по който го направиха в Полша, допълни той. По думите му не бива да се вдигат изтребили за дронове, това винаги е опасно.

"Ние искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но тази система поне да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно".

Ще кажа категорично - да, ние си охраняваме въздушното пространство.

"Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия".

МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, допълни генерал-майор Николай Русев. Но това няма да стане през 2025 година, допълни той.

"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. Със 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи".

Обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструиран в САЩ.

"Има отлагане в подготовката, защото слотовете за обучение, това са местата, са заети. Американската страна е силно ангажирана с обучението и на пилоти от други страни. Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите".

Догодина F-16 ще започне да дава дежурство - отговорът ми е съмнявам се, заяви командирът на ВВС.


