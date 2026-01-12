ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Колко украинци получиха временна закрила в България?
Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 241 000 души; 28,7% от общия брой в ЕС), Полша (968 750; 22,4%) и Чехия (392 670; 9,1%). В България убежище са получили 76 675 украинци.
Сред 26-те държави от ЕС с налични данни броят на хората под временна закрила се е увеличил в 21 държави, като 3-те най-големи абсолютни увеличения са наблюдавани в Германия (+11 040; +0,9%), Полша (+3 745; +0,4%) и Испания (+2 810; +1,1%). Сред 5-те държави от ЕС, които регистрираха намаление, най-голямо намаление е наблюдавано във Франция (-870; -1,6%) и Литва (-575; -1,1%).
През ноември 2025 г. месечният брой на новите решения за предоставяне на временна закрила в ЕС (53 735) е намалял съответно с 32,5% и 27,8% в сравнение със септември и октомври 2025 г. Броят на новите решения през ноември 2025 г. спада до ниво, подобно на това преди постановлението на украинското правителство в края на август 2025 г., даващо право на мъже на възраст от 18 до 22 години включително да напускат Украйна без ограничения.
Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,5) и Словакия (25,7), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,6 на хиляда души.
Към 30 ноември 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,6% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,7%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,7%) от общия брой.
Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила.
На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 276
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
17:21 / 12.01.2026
Разчистиха свлачището по пътя Смолян – Девин
17:23 / 12.01.2026
Бръснарница се оля - 22 евро за мъжко подстригване
17:29 / 12.01.2026
Владимир Иванов: Част от храните дори са по-евтини спрямо миналат...
17:33 / 12.01.2026
Български икономисти се обявиха за драстични промени в европейски...
16:45 / 12.01.2026
Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
15:05 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS