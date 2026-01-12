ИЗПРАТИ НОВИНА
Колко украинци получиха временна закрила в България?
Автор: Десислава Томева 20:38
©
Към 30 ноември 2025 г. общо 4,33 милиона граждани на държави извън ЕС, избягали от Украйна, са имали статут на временна закрила в ЕС. В сравнение с края на октомври 2025 г. общият брой на хората от Украйна под временна закрила се е увеличил с 30 615 (+0,7%). Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.

Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 241 000 души; 28,7% от общия брой в ЕС), Полша (968 750; 22,4%) и Чехия (392 670; 9,1%). В България убежище са получили 76 675 украинци.

Сред 26-те държави от ЕС с налични данни броят на хората под временна закрила се е увеличил в 21 държави, като 3-те най-големи абсолютни увеличения са наблюдавани в Германия (+11 040; +0,9%), Полша (+3 745; +0,4%) и Испания (+2 810; +1,1%). Сред 5-те държави от ЕС, които регистрираха намаление, най-голямо намаление е наблюдавано във Франция (-870; -1,6%) и Литва (-575; -1,1%).

През ноември 2025 г. месечният брой на новите решения за предоставяне на временна закрила в ЕС (53 735) е намалял съответно с 32,5% и 27,8% в сравнение със септември и октомври 2025 г. Броят на новите решения през ноември 2025 г. спада до ниво, подобно на това преди постановлението на украинското правителство в края на август 2025 г., даващо право на мъже на възраст от 18 до 22 години включително да напускат Украйна без ограничения.

Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,5) и Словакия (25,7), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,6 на хиляда души.

Към 30 ноември 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,6% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,7%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,7%) от общия брой.

Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила.

На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

