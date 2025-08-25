ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колко струва изграждането на една соларна система?
Една възможност особено за еднофамилните жилища са фотоелектрическите централи.
Лесно ли е да се сдобием с такава соларна система?
Значително по-лесно е да инсталираме ФЕЦ в дома си. Преди около две години бяха направени законодателни промени - 2023 г. бяха направени промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ), които промениха режима от разрешителен в уведомителен. Все пак има процедура, но до голяма степен тя е облекчена, ако ще произвеждаме ток за собствени нужди и няма да продаваме. В интернет има информация за това, а ако имате въпроси можете да се свържете с инсталатор, което е първата стъпка.
Колко струва изграждането на такава система?
В най-голяма степен това зависи от мощността на централата и дали и колко батерии ще използвате.
Но да започнем с панелите. Началната цена на един панел е от 120 лв. До 250 лв. Има и някои по-скъпи огъващи се модели. Следващото е хибридния инвертор, приемаме, че ще бъде монофазен. При тях ценовия диапазон е между 1700 и близо 5000 лв. При батериите - началната цена е от около 1000 лв, предава БНТ.
Финансиране има от Българската банка за развитие съвместно с няколко търговски банки. По точно има банкова гаранция от ББР при получаване на мостово кредитиране, преди получаване на безвъзмездната помощ. Освен това има възможност и за възстановяване на вложените средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Там се предвиждат до 70%, но не повече от 15 000 лв. За ФЕЦ за собствени нужди.
С инсталирането на фотоелектрическата централа за домашни нужди получаваме диверсификация на електрическата енергия и спокойствие при спиране на тока или ниско напрежение. Удобство е, че панелите се почистват сами от дъжда и не се изисква специална поддръжка. Но закона не разрешава соларната система да се поставя на земеделска земя.
