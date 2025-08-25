ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Колко струва изграждането на една соларна система?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (1)785
©
С наближаването на есента много домакинства се замислят за отоплението през студените месеци.

Една възможност особено за еднофамилните жилища са фотоелектрическите централи.

Лесно ли е да се сдобием с такава соларна система?

Значително по-лесно е да инсталираме ФЕЦ в дома си. Преди около две години бяха направени законодателни промени - 2023 г. бяха направени промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ), които промениха режима от разрешителен в уведомителен. Все пак има процедура, но до голяма степен тя е облекчена, ако ще произвеждаме ток за собствени нужди и няма да продаваме. В интернет има информация за това, а ако имате въпроси можете да се свържете с инсталатор, което е първата стъпка.

Колко струва изграждането на такава система?

В най-голяма степен това зависи от мощността на централата и дали и колко батерии ще използвате.

Но да започнем с панелите. Началната цена на един панел е от 120 лв. До 250 лв. Има и някои по-скъпи огъващи се модели. Следващото е хибридния инвертор, приемаме, че ще бъде монофазен. При тях ценовия диапазон е между 1700 и близо 5000 лв. При батериите - началната цена е от около 1000 лв, предава БНТ.

Финансиране има от Българската банка за развитие съвместно с няколко търговски банки. По точно има банкова гаранция от ББР при получаване на мостово кредитиране, преди получаване на безвъзмездната помощ. Освен това има възможност и за възстановяване на вложените средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Там се предвиждат до 70%, но не повече от 15 000 лв. За ФЕЦ за собствени нужди.

С инсталирането на фотоелектрическата централа за домашни нужди получаваме диверсификация на електрическата енергия и спокойствие при спиране на тока или ниско напрежение. Удобство е, че панелите се почистват сами от дъжда и не се изисква специална поддръжка. Но закона не разрешава соларната система да се поставя на земеделска земя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Законът не разрешава соларната система да се поставя върху земеделска земя - смях, смях. Те, Пещерняците и др. така са ги опънали върху земеделска земя, та стой, че гледай.. За едни има закони, за други - милиони. Като тръгнеш към Хисаря и къде ли не все върху земеделска земя са... Кой и как е разрешил?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Откриха мъртво бебе в Царево
15:32 / 25.08.2025
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин кацна в София
15:17 / 25.08.2025
Пловдивчани от морето: Беше страшно
15:14 / 25.08.2025
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ-Сопот...
14:40 / 25.08.2025
Георги Матеев: Защо в България няма да стъпя на какъвто и да е ат...
14:26 / 25.08.2025
Медицински хеликоптер транспортира Марти до "Пирогов"
14:27 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: