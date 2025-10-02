Кола се обърна по таван на отбивка към АМ "Тракия", обстановката се усложнява

© Facebook Автомобил се е обърнал по таван на отбивката за Вакарел към АМ "Тракия" в посока Пловдив.Това съобщават пътуващи. Шофьорите сигнализират, че задръстването става все по-сериозно.



"И преди ремонта на магистралата е тапа, но по-добре през нея. Тук няма минаване", казват очевидците.



"Фокус" припомня, че вече доста дни пътуващите прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.