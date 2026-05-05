Кола е по таван вследствие на претърпяно пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път, научи Plovdiv24.bg. Ударът е станал в пловдивския участък на трасето, недалеч от село Розино.

Ударили са се два леки автомобила, като единият в момента е извън пътното платно и е обърнат по таван. Органите на реда тепърва ще установяват причината за възникването на сблъсъка.

Движението не е затруднено, изчаква се пристигането на представители на ОД МВР Пловдив. Към момента няма данни за тежко пострадали хора.