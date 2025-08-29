ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кой има право да предписва диоптрични очила?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:30Коментари (0)255
© бТВ
Кой има право да предписва диоптрични очила? Този въпрос повдига нов медицински стандарт по очни болести, който все още се обсъжда.

Той стана повод и за дискусия между очни лекари, оптометристи и здравното министерство относно правомощията на различните специалисти.

Около 3 млн. българи ползват очила. Според офтамолози предписването трябва да става само от или под наблюдението на очни лекари.

Но в оптиките изследване и определяне на диоптрите се прави от оптометристи, които казват, че именно това е основната дейност, за която са квалифицирани.

И се опасяват, че новият медицински стандарт може да ограничи достъпа до очна грижа на хиляди българи.

В много области у нас офтамолози обаче не достигат. В повечето оптики работят оптометристи. Но според предложените промени – те няма да имат право самостоятелно да измерват диоптри и да предписват очила.

Веселин Истатков, който е оптометрист, коментира пред бТВ: "Това ще затрудни достъпа до специалист. В момента често го търсят млади хора, които до този момент не са носили очила“.

"Някои дори посочват колко време са били с грешни очила, докато стигнат до мен. Така че смятам, че моята професия помага на хората да получат по-добра грижа за очите си“, коментира Истатков.

Очни лекари обаче контрират – оптометристите не може да предписват очила и да преглеждат пациенти.

"30% от пациентите, които отиват за очила, и се откриват очни заболявания – една диабтена ретинопатия или глаукома. Пациентът отива с оплакване, че не вижда и смята, че проблемът е в очилат. Изписват му очила, той е по-добре, и заболяването продължава да се развива“, казва проф. Александър Оскар.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
18:56 / 29.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
19:11 / 29.08.2025
Психолог: Тайно обичаме агресията
19:04 / 29.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:24 / 29.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте
17:10 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: