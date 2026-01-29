ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кои и колко са хората, които ще успеят да санират сградите си с пари по ПВУ?
"По ПВУ държавата беше договорила 1,4 милиарда лева. Това означава, че до юни тази година тези средства трябваше да бъдат възстановени. Когато през 2025 година започнахме да работим активно по тези проекти - успяхме да разберем, че общините, които са водещите партньори - имат готовност да изпълнят 585 проекта. Сега те остават на оперативно ръководене в МРРБ и ние гарантираме, че те ще приключат". Това обясни пред NOVA заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова.
По думите ѝ до момента напълно изпълнени са 11 процента от проектите. "25% от сумата вече е платена и постоянно се изпълняват проекти, които вървят към довършване. Реално имаме 7 месеца, за да отчетем средствата по тази програма, която е по правилата на ПВУ", посочи Янкова.
Тя подчерта, че средствата, които сме можели да загубим - кабинетът, със санкцията на Европейската комисия, ги е прехвърлил към Българската банка за развитие. "Става въпрос за 177 проекта по етап 1 и 285 проекта по етап 2. Хората, които са събирали 20% за съфинансиране - вече имат проекти със 100% финансиране от ПВУ, но с проект към ББР. Дава се по-дълъг срок за избор на изпълнители, за по-строг контрол и ръководство на самите проекти, които трябва да бъдат изпълнени до 2029 г.", посочи зам.-министърът.
Янкова беше категорична, че събираното 20-процентно съфинансиране - трябва да се върнат на хората, които са ги събирали. "Това са техни средства, по сметка, от която те могат да решат дали да направят подобрение в блока, или да ги възстановят помежду си".
