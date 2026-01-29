ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кои и колко са хората, които ще успеят да санират сградите си с пари по ПВУ?
Автор: ИА Фокус 19:20Коментари (0)314
©
България ще получи всички средства по Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, заявиха в сряда от МРРБ. 

"По ПВУ държавата беше договорила 1,4 милиарда лева. Това означава, че до юни тази година тези средства трябваше да бъдат възстановени. Когато през 2025 година започнахме да работим активно по тези проекти - успяхме да разберем, че общините, които са водещите партньори - имат готовност да изпълнят 585 проекта. Сега те остават на оперативно ръководене в МРРБ и ние гарантираме, че те ще приключат". Това обясни пред NOVA заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова.

По думите ѝ до момента напълно изпълнени са 11 процента от проектите. "25% от сумата вече е платена и постоянно се изпълняват проекти, които вървят към довършване. Реално имаме 7 месеца, за да отчетем средствата по тази програма, която е по правилата на ПВУ", посочи Янкова.

Тя подчерта, че средствата, които сме можели да загубим - кабинетът, със санкцията на Европейската комисия, ги е прехвърлил към Българската банка за развитие. "Става въпрос за 177 проекта по етап 1 и 285 проекта по етап 2. Хората, които са събирали 20% за съфинансиране -  вече имат проекти със 100% финансиране от ПВУ, но с проект към ББР. Дава се по-дълъг срок за избор на изпълнители, за по-строг контрол и ръководство на самите проекти, които трябва да бъдат изпълнени до 2029 г.", посочи зам.-министърът. 

Янкова беше категорична, че събираното 20-процентно съфинансиране - трябва да се върнат на хората, които са ги събирали. "Това са техни средства, по сметка, от която те могат да решат дали да направят подобрение в блока, или да ги възстановят помежду си".


Още по темата: общо новини по темата: 320
28.01.2026 Регионалният министър: Договорихме санирането на блоковете да е 100% безплатно за гражданите
08.12.2025 Стартира санирането на още един голям блок в Асеновград
04.12.2025 Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в "Тракия"
04.12.2025 Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
22.11.2025 Община Пловдив получи приз
21.11.2025 ПП–ДБ с остро питане за санирането в Пловдив
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
19:07 / 29.01.2026
Екшън с ударена патрулка от 18-годишен шофьор на БМВ
18:50 / 29.01.2026
Отново заплаха от наводнение в Южна България
19:09 / 29.01.2026
Дъжд, сняг и още едно неприятно явление в следващите 24 часа
18:00 / 29.01.2026
Миролюба Бенатова: Искам я за премиер!
17:34 / 29.01.2026
Българите сред най-немарливите в ЕС при защита на личните си данн...
19:10 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: