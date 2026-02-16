© Facebook Кметът на Община Сърница Неби Бозов обяви, че днес от 15:00 часа ще се проведе протест пред сградата на общината във връзка с кризисната ситуация по наводняването на републиканския път Велинград - Сърница и забавените действия на отговорните институции за почистване и възстановяване. Информацията е публикувана във Фейсбук профила на кмета.



По информация на общината, обилните води на река Чепинска са излезли изцяло от коритото си и се разливат върху пътното платно. Според местните власти съществува реална опасност от цялостно разрушение на пътя и големи наводнения.



"Призовавам гражданите на Община Сърница за активност на днешното мероприятие, за да изразим ясно исканията си и позицията ни пред всички заинтересовани държавни и местни органи", добави още Бозов. Той подчерта, че републиканският път Велинград - Сърница е основната им пътна връзка и евентуалното й прекъсване ще затрудни изключително много гражданите, бизнеса и туризма.



Протестът цели да привлече вниманието на институциите и да настоява за незабавни действия по стабилизиране и ремонт на критичния участък.



