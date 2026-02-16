ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Сърница призова жителите на протест
По информация на общината, обилните води на река Чепинска са излезли изцяло от коритото си и се разливат върху пътното платно. Според местните власти съществува реална опасност от цялостно разрушение на пътя и големи наводнения.
"Призовавам гражданите на Община Сърница за активност на днешното мероприятие, за да изразим ясно исканията си и позицията ни пред всички заинтересовани държавни и местни органи", добави още Бозов. Той подчерта, че републиканският път Велинград - Сърница е основната им пътна връзка и евентуалното й прекъсване ще затрудни изключително много гражданите, бизнеса и туризма.
Протестът цели да привлече вниманието на институциите и да настоява за незабавни действия по стабилизиране и ремонт на критичния участък.
