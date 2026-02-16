ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кметът на Сърница призова жителите на протест
Автор: Росица Чинова 13:46Коментари (1)167
© Facebook
Кметът на Община Сърница Неби Бозов обяви, че днес от 15:00 часа ще се проведе протест пред сградата на общината във връзка с кризисната ситуация по наводняването на републиканския път Велинград - Сърница и забавените действия на отговорните институции за почистване и възстановяване. Информацията е публикувана във Фейсбук профила на кмета.

По информация на общината, обилните води на река Чепинска са излезли изцяло от коритото си и се разливат върху пътното платно. Според местните власти съществува реална опасност от цялостно разрушение на пътя и големи наводнения.

"Призовавам гражданите на Община Сърница за активност на днешното мероприятие, за да изразим ясно исканията си и позицията ни пред всички заинтересовани държавни и местни органи", добави още Бозов. Той подчерта, че републиканският път Велинград - Сърница е основната им пътна връзка и евентуалното й прекъсване ще затрудни изключително много гражданите, бизнеса и туризма.

Протестът цели да привлече вниманието на институциите и да настоява за незабавни действия по стабилизиране и ремонт на критичния участък.



Още по темата: общо новини по темата: 437
16.02.2026 »
16.02.2026 »
15.02.2026 »
15.02.2026 »
15.02.2026 »
15.02.2026 »
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Смятай щом кмета излиза на протест :Д Дори той е недоволен от себе си
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
12:15 / 16.02.2026
Временно спират продажбите на окситоцин у нас
12:15 / 16.02.2026
Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев...
11:50 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 12...
11:07 / 16.02.2026
София Андреева иска съд за сина си
10:47 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана ...
10:29 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: