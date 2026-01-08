ЗАРЕЖДАНЕ...
Климатолог: Динамичното време ще се успокои, очертават се ниски температури и студен вятър
България обаче остава в периферията на циклона, носещ името Юлий. Свидетели сме на редки метеорологични явления, съпътстващи циклона, като гръмотевични бури със снеговалеж в столицата и на други места на страната.
"Гръмотевични бури в момента има на много места в Източна България – гърми силно и вали силно, проливно, интензивно. Само за няколко часа от 10-13 градуса температурата падна около и под нулата. На изток все още е топло – в момента в Царево например е 17 градуса, а в София е минус 4. Тази разлика издава, че в момента над нашата страна се срещат коренно различни по характер въздушни маси – тропична, с произход Северна Африка, и арктична. Смесицата между тях поражда тези бури. До края на деня обстановката значително ще се успокои“, обясни климатологът.
Аномалия са и поредицата дни със силен вятър, отбеляза той. "Характерът на вятъра обаче е различен в различните дни. В дните между Коледа и Нова година той беше северозападен, студен, но беше без сняг – т.нар. сух студ, докато в началото на годината вятърът беше южен, типичен фьон, който води до стремглаво затопляне. В рамките на няколко часа от минус 11 градуса в София на следващия ден температурата беше плюс 16“, посочи Симеон Матев.
Динамичното време от последното денонощие ще се успокои. От утре се очертават ниски температури и студен вятър. "В събота и неделя ни очаква нова динамика с нов циклон, който в началото ще донесе затопляне, валежи с дъжд, но в следобедните часове на събота и в нощта срещу неделя дъждът ще премине в сняг. В събота срещу неделя и в неделя до обед на много места в Северна България и по високите полета снежната покривка ще достигне 10-15 см. След това ще има два-три дни с много студено време и температури под минус 10, минус 15 градуса, като то ще продължи до към средата и края на следващата седмица. След това се очаква повишение на температурите“, съобщи климатологът.
След 22-23 януари се очаква нов циклон с високо налягане и по-студен въздух, допълни той.
