Клиентка на пицария показа касова бележка и отсече: Това не знам как да го опиша
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37
Снимка на касова бележка запали мрежата у нас. От публикуваните кадри става ясно, че в пицария в Разград една пица се продава за близо 18 евро, а две порции пилешки хапки с корнфлейкс струват 15 евро общо.

"Добър вечер, малко сме изненадани от цените в "Стоп Моцарела" в Разград! Пица "Капричоза" е 17.83 евро, което е равно на 34.83 лв и което горе-долу е добре, но си поръчахме и филенца 2 порции.

Които най-вероятно нямат и 300 грама едната, а цената им е общо 15.32 евро, което е 29.96 лв. Това не знам как да го опиша", не скрива учудването си авторката на публикацията.

Коментарите оставяме на Вас...







Статистика: