|Клиентка на пицария показа касова бележка и отсече: Това не знам как да го опиша
"Добър вечер, малко сме изненадани от цените в "Стоп Моцарела" в Разград! Пица "Капричоза" е 17.83 евро, което е равно на 34.83 лв и което горе-долу е добре, но си поръчахме и филенца 2 порции.
Които най-вероятно нямат и 300 грама едната, а цената им е общо 15.32 евро, което е 29.96 лв. Това не знам как да го опиша", не скрива учудването си авторката на публикацията.
Коментарите оставяме на Вас...
