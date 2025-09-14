ИЗПРАТИ НОВИНА
Клиентка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба
Автор: ИА Фокус 19:52
© bgonair
Преди началото на отоплителния сезон - липсва яснота каква формула ще се прилага за изчисляването на сметките ни. С решение на Върховния административен съд компонентът "сградна инсталация" окончателно отпада.

След като Върховният административен съд окончателно отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът, сметките за топлинна енергия следва да бъдат различни.

"Казусът е, че получихме по-висока изравнителна сметка от обикновено. И предишни години сме имали високи, но тази година беше с 500 лева отгоре. Бяхме разбрали, че формулата за сградна инсталация отпада. Звънях по телефона първо да ги попитам дали може да си подам жалба и преразглеждане на фактурата, те ми казаха, че не може. Сградната инсталация си важи, също така ми казаха, че съм нямала такава начислена", каза Силвия.

"Подадохме жалбата с доста разправии и се оказа, че наистина има начислена такава сградна инсталация. Сега очакваме отговор от тях какво ще бъде решението - дали ще я приспаднат или не", допълни тя.

Какво включват сметките

Сметките на хора, които са на централно топлоснабдяване, включват потреблението на отоплителни тела, топлата вода и сградната инсталация. Според решението във формулата за изчисление отпада именно компонента на сградната инсталация.

"Това спиране означава, че ние в момента нямаме действаща формула за изчисление на сградната инсталация. Очаква се нова методика по какъв начин да се изчисляват сметките, тоест сградната инсталация. За тези, които са с топломери в сградите, при тях няма промени. Те си остават по текущите правила. Тази подмяна, за която говорим, на Висшия административен съд, касае сградите, които са с топлинни разпределители, монтирани върху радиаторите", поясни Боряна Колева от Асоциацията на топлинните счетоводители.

От гражданската платформа "Изправи се.БГ" са в готовност да заведат колективен иск на потребителите срещу топлофикациите в страната.

"Хората ще трябва да плащат изравнителни сметки и фактури към топлофикациите по едно абсолютно незаконна и отменена от съда формула за сградна инсталация. Това, за което ние призоваваме, е топлинните счетоводители да бъдат закрити. Това е тежко нарушение на колективните интереси на потребителите на парно и в столицата, и в останалите градове", коментира лидерът на гражданската платформа Мая Манолова.

"Доста хора имаше, които чакаха. и масово не искаха да им приемат жалбите", добави Колева.

От Bulgaria ON AIR изпратиха запитване до "Топлофикация София".

"След обнародването на определението в Държавен вестник, ще трябва да бъде изработена нова методика. Това е в компетенциите на Министерството на енергетиката. "Топлофикация София" очаква разпоредбите на компетентните органи и ще се съобрази изцяло с решението. Надяваме се това да стане преди началого на отоплителния сезон. Методиката се прилага от всички до датата, на която процесното Определение на ВАС бъде обнародвано в Държавен вестник", поясняват те.


