|Клиент шокиран от цените в Лондон: В Пловдив само агнешките пържоли щяха да ми струват толкова
"Преди седмица килограм картофи струваше 9 стотинки. Сутринта видях същия продукт за 5 стотинки!“, разказва в социалните мрежи пловдивчанинът Никола Филипов, който живее в английската столица.
Не само картофите са по-евтини – моркови, броколи, репи и още дузина зеленчуци и плодове се предлагат на изключително достъпни цени.
"Дори и през цялата година тези продукти в Лондон са значително по-евтини, отколкото в България, и то в пъти“, отбелязва наблюдателят.
Причината, според него, е системно възприемане на българските потребители като "колония“ от страна на някои търговци.
"Моя позната, която работи в този магазин, ми каза, че началничката ѝ буквално обяснила: "Винаги цените на хранителните продукти в колониите са значително по-скъпи, отколкото тук.“
Сравнението между двата пазара е впечатляващо. За четири кроасана, литър и половина прясно мляко, агнешки пържоли без кост и няколко вида плодове и зеленчуци, нашият сънародник е платил около 24 лева български пари.
"В Пловдив само агнешките пържоли щяха да ми струват толкова, ако въобще ги имаше“, коментира той.
Това наблюдение не само разкрива разликата в цените, но и поставя въпроса за ценовата политика на международните вериги в различните страни.
