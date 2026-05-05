Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. Днес ви представяме случай от Пазарджик, при който клиент на заведение твърди, че е платил 7.60 евро (близо 15 лева) за 200 грама сирене, което означава, че един килограм там се продава за близо 38 евро, или над 70 лева:

"На обяд поръчвам два пъти пилешка супа, два пъти пиле с ориз и две плочки сирене, при което ми се носят 4 плочки, като се оказва явно, че в порция са по две, което е абсолютно задължително да се спомене на клиента, който е поръчал всъщност две плочки.

Не ги върнах, защото не предполагах, че ще ме оберат така. Винаги поръчвам плочка сирене към пиле с ориз и досега ми е било 50 грама за 1,50-2 лева макс навсякъде и си казах, че и сега в евро да е най-много 2€, но уви...

Сервитьора, като го попитахме за климатик, не отговори нищо и като го попитах за сиренето дали няма някаква грешка, също нещо измрънка. Не говори и не общува с клиентите, а те гледа надменно все едно нещо е повече от тебе…. Пълен Ъпсурт", не крие разочарованието си клиентът на заведението.