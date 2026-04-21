Мащабна проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) разкри шокиращи нарушения в силистренското село Черногор, където беше потвърдено огнище на антракс. Установено е, че болни и дори умрели биволи са били разфасовани в незаконни обекти и преработвани в месни продукти, предназначени за консумация.

Случаят е определен като изключително опасен, тъй като заразеното месо е пренасяно към нелегални кланици в три различни области, информира Plovdiv24.bg. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски поясни, че в престъпната схема участват лица, наричани "лешояди“, които се занимават с преработка на трупове на животни в областите Русе, Разград и Силистра.

Разследването е установило следните факти:

Общо 9 бивола са умрели във фермата, като труповете са транспортирани до селата Сливо поле, Лъвино и Окорш за производство на саздърма. Животните са били лекувани нелегално в продължение на 30 дни от ветеринарен лекар, без да бъдат информирани официалните власти. Още 4 животни са били изведени незаконно от обекта към Разградско с цел продажба, но полицията е установила извършителя.

Към момента са идентифицирани 13 души, които са били в контакт със заразените животни или са консумирали от месото, като част от тях вече са на антибиотично лечение. Регионалните здравни инспекции продължават издирването на други потенциално застрашени лица. Въпреки твърденията на собствениците, че продукцията е била за лична употреба, властите предупреждават, че консумацията на месо с Bacillus anthracis крие риск от фатален изход.

От БАБХ апелират гражданите да бъдат изключително внимателни при покупка на месни продукти. Задължително е да се проверява наличието на официална маркировка и етикети, тъй като антраксът е остро инфекциозно заболяване, което е смъртоносно както за животните, така и за хората. Цялото открито нелегално месо вече е унищожено под строг контрол.