Киберексперти поясняват, че финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане
Измамата започва с обаждане през популярно VoIP приложение от международен номер, като в Caller ID се визуализира името и логото на компанията.
Мнимите "служители“ разиграват различни сценарии. При отказ – отправят заплахи, че акаунтът ще бъде закрит или средствата - изгубени.
След предоставяне на данните, напр. трите цифри от гърба на картата, извършителите незабавно източват средствата към други сметки, чрез преводи към криптоплатформи и онлайн търговци.
Киберекспертите поясняват, че финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане.
