Киберексперти поясняват, че финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане

© В дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП зачестяват сигналите за измами, извършвани от лица, представящи се за служители от поддръжката на известна международна финтех компания.



Измамата започва с обаждане през популярно VoIP приложение от международен номер, като в Caller ID се визуализира името и логото на компанията.



Мнимите "служители“ разиграват различни сценарии. При отказ – отправят заплахи, че акаунтът ще бъде закрит или средствата - изгубени.



След предоставяне на данните, напр. трите цифри от гърба на картата, извършителите незабавно източват средствата към други сметки, чрез преводи към криптоплатформи и онлайн търговци.



Киберекспертите поясняват, че финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане.