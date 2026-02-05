ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
Проблем с липсата на качествен контрол
Според него медицинските данни са свръхчувствителна информация, която трябва да бъде пазена.
"Преди месеци предупредих, че ще има пробиви във видеонаблюденията, но това не е единичен случай. Имаме системен проблем на ниска киберкултура, липса на качествен контрол и затруднение при воденето на разследване. Когато правим анализ върху състоянието на експертизата на конкретни хора в конкретни институции, е хубаво да видим биографията им и каква специализация има конкретния човек в конкретното разследване", допълни той пред Bulgaria ON AIR.
Евтината техника струва скъпо
Такъв пробив може да стане и през приложението на телефон, убеден е гостът.
"Много малко организации знаят, че желанието да купят евтина техника ще им струва скъпо. Абсурдно е позиционирана камерата. Не е луд този, който яде баницата, а който му я дава. Трябва да търсим мотив защо така е поставена камерата. Да не би този, който я е слагал, предварително да може да навигира камерата. В камерата може да има камуфлирана втора такава, която да е насочена към конкретна позиция. Това е световна практика", изтъкна проф. Савов
Експертът по киберсигурност има прогноза, че ще има атаки към болници, общини, училища и други предприятия.
"Това не е заплаха, а реалността и единственото измъкване е превенция. Последните 3 години има създаване на дигитално организирана транснационална престъпност. Организираните престъпни групи, както сме свикнали да ги виждаме, вече не съществуват", посочи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е о...
20:11 / 05.02.2026
Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
20:02 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:58 / 05.02.2026
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който с...
18:58 / 05.02.2026
Теменужка Петкова: Преходът към еврото се извършва плавно, без съ...
18:58 / 05.02.2026
Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки...
17:25 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS