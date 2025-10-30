Казаха какви са средните заплати в големите търговски вериги

© Големите търговски вериги в България са се превърнали в един от най-значимите двигатели на икономическия растеж през последните години, показва анализ на Института за пазарна икономика, изготвен по повод третото издание на форума MORE THAN TRADE, организиран от Сдружение за модерна търговия.



Според данните, за последните 15 години компаниите от сектора са инвестирали близо 6 милиарда лева в развитието си, а само между 2020 и 2024 година вложенията им надхвърлят 2,5 милиарда лева. Средствата са насочени към модернизация на логистиката, внедряване на нови технологии и процеси, както и разширяване на търговската мрежа в страната.



Днес модерната търговия осигурява работа на близо 60 000 души и представлява около 27 процента от всички заети в сектора на търговията на дребно.



Особено впечатляващи са данните за възнагражденията – средната месечна заплата в сектора достига 2465 лева, което е с повече от 50 процента над средната за търговията на дребно и дори над средната за икономиката на страната.



Така модерната търговия се очертава като един от най-добре платените отрасли, привличащи все повече квалифицирани кадри и предлагащи стабилна заетост.



Само през последните няколко години веригите са създали близо 10 000 нови работни места, а съвкупният ефект на сектора върху вътрешното търсене в страната е нараснал с над 30 процента, достигайки 15,5 милиарда лева през 2024 година.



Преките ефекти от дейността на модерната търговия възлизат на 9,3 милиарда лева, като повече от 5,8 милиарда са насочени към български производители и доставчици, 1,5 милиарда – към външни услуги и материали от местни компании, 1,4 милиарда представляват доходите на наетите във веригите, а над 580 милиона са инвестиции обратно в българската икономика.



Към тези преки ефекти се прибавят и 5,4 милиарда лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени чрез партньорствата с доставчици и съпътстващи индустрии, както и над 800 милиона лева индуцирани ефекти от потреблението на доходите на домакинствата.



Данните показват, че модерната търговия не само осигурява високи възнаграждения и стабилна заетост, но и играе ключова роля в подкрепа на българското производство, иновациите и растежа на вътрешното търсене.



Модерната търговия у нас вече не е просто място за пазаруване – тя е високотехнологичен и социално значим сектор, който дава над средното за страната ниво на доходи, създава хиляди работни места и се превръща във важен стълб на устойчивото икономическо развитие.