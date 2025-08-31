Катастрофа на АМ "Марица" ограничи движението в посока Пловдив

© Илюстративна снимка Временно движението по АМ "Марица“ при км 18, в посока Пловдив се осъществява в изпреверващата лента поради ПТП. Ограничено е преминаването в активната и дъстъпа до аварийната лента.



Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция!