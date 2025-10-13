ИЗПРАТИ НОВИНА
Катастрофа между кола "Ягуар" и камион от военен конвой
Автор: Цвети Христова 17:00Коментари (1)264
© Facebook
Катастрофа между луксозна кола "Ягуар" и камион от военен конвой е станала на  столичния бул. "Ботевградско шосе". От СДВР съобщиха за Sofia24.bg, че няма пострадали хора. 

Нанесени са само материални щети. Пробите на водачите за алкохол са отрицателни.


Ягуарът е бил агент на Путин, камиказде. Навсякъде са. Даже под леглото ми в този момент :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

