Карлос Насар коментира снимката си с Делян Пеевски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:18
©
Олимпийският и трикратен световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар заяви, че никога не е имал политически ангажименти и цялото му внимание е насочено към бъдещето на българските щанги.

Изявлението на спортиста последва информацията, че Насар е бил на среща с лидера на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. В публикация в социалните мрежи, Насар подчерта, че уважението към хората и институциите не означава политическа обвързаност.

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми – вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия“, пише Насар.

Той добавя, че винаги се стреми да се отнася добронамерено към хората, но срещите му не трябва да се тълкуват като политическа подкрепа. Спортистът уточнява, че единствената му кауза е бъдещето на българските щанги и развитието на спорта в България.

"Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало“, казва Насар.

Спортистът подчертава още, че когато се появят съмнения или недомлъвки, той предпочита да говори открито, докато проблемите бъдат изяснени.

"За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България. Обичам спорта. Обичам България. И всичко, което правя, е в тяхно име“, завършва позицията си най-добрият български щангист







