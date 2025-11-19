ИЗПРАТИ НОВИНА
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъц
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11Коментари (0)303
© bTV
Действа се популистки с коледните добавки за пенсионерите. Това заяви Любомир Каримански, член на УС на БНБ. По думите му парите не са в следствие на отчети и резултати.

"Започна едно наддаване, вътре, между тях. Направих една малка сметка. Извадих от 2020 г. до 2026 г. всички данъчноосигурителни приходи как се отнасят към БВП. Към 2020 г. те са 30%, 2021 – 29%, 2022 – 28%, 2023 - 28%, 2024 – 29%,  2025 – около 30%. За 2026 е планирано 34%. Това е невъзможно да се изпълни, защото данъчноосигурителните приходи винаги са се движели в рамките между 28 и максимум 31%“, коментира пред bTV Каримаснки.

Според него Министерството на финансите в свой доклад е написало, че няма да успеят да изпълнят събираемостта от косвени данъци, включително ДДС.

"Това означава само едно – не могат да оценят потенциала на икономиката. Как ще докарат тези приходи, това е невъзможно. Трябва да попитаме по какъв начин те спазват едно изискване на чл.27, ал. 6 от Закона за публични финанси. Там пише, че винаги при отклонение  към дефицит в бюджетното салдо, това отклонение трябва да води до мерки, целящи намаляване на дефицита“, коментира финансистът.

Първоначалните изчисления показват, че ще са необходими 36 млн. лв. за коледни надбавки или по 110 лв. за всеки пенсионер. Според Каримански пари най-вероятно ще се вземат от капиталовата програма.

"Това отново ще тежи на онези, които изкарват парите в държавата. На всички ние, които работим и които плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си за декември, това е популистко. Не може да увеличаваме един или друг данък или осигурителна тежест, без да сме реформирали самия модел. Това означава, че временно запушваме за една година една дупка, но другите стоят отпушени в пробитата каца и всичко изтича“, обясни Каримански.

По думите му пенсионната система е нестабилна и се поддържа благодарение на данъците. Той е категоричен, че Бюджет 2026 не следва никаква визия за управление на държавата. Каримански коментира, че във финансовата рамка няма яснота за енергийния сектор на страната.

"Никъде не видях анализ разходи-ползи за нито един програмен бюджет. Аз не съм получил такъв анализ, а съм търсил. Притеснително е как оценяваме ефективността на публичния сектор като услуги – на база на населението. На какво се дължи това, че на една комисия заплатите ѝ се увеличават с 33%? Става въпрос за един регулатор, който се грижи за спазване на Закона за еврото – Комисията за защита на конкуренцията. В графа персонал – възнагражденията растат с 33%“, обясни финансистът.  

Той е категоричен, че обществото трябва да е по-чувствително за информацията, която получава от правителството и как се харчат държавните пари. "Ако държавата не бръкне сериозно на човек в джоба, обществото никога не се интересува какво се случва с парите му“, допълни Каримански.

Финансистът показа графика, изобразяваща как се изплащат лихвите по държавния дълг от 2024 г. до 2028 г. Той уточни, че от следващата година ще плащаме над 1 млрд. евро лихви.

Според него е недопустимо разходите ни за лихви да се увеличават при положение, че влизаме в еврозоната и да са по-големи от тези на Франция и Италия, въпреки че дългът ни е по-малък от техния.


