ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Карен хвърли бомба в съда: Със Златка Райкова сме разведени!
Бившият тенисист поиска да бъде пуснат от ареста, където се озова заради обвинения за манипулиране на мачове и пране на пари във Франция. Докато съдия Мила Лазарова от Софийския градски съд снемаше самоличността му, Карен обяви за семейното си положение, че е разведен.
Кога и как се е случило това, за момента няма никаква яснота.
От месеци се носят слухове, че Златка Райкова и Карен са прекратили брака си. Сключиха го през септември 2023 г., а няколко месеца по-рано - през май, им се роди момченце, което беше кръстено на татко си.
Двойката сключи публично църковен брак и отпразнува любовта си на шумно парти, на което пяха Азис, Галена, както и самата булка. Преломна в отношенията на младоженците се оказала 2024 г., когато излязоха публикации, че Карен е спипан с друга мадама. В същото време близки до двойката споделили обратното - че той бил хванал жена си в изневяра. Истината така и не стана ясна, но всички заключиха, че съпрузите са се разделили, тъй като през декември м.г. Златка махнала от профилите си в социалните мрежи фамилията си Хачатрян и върнала старата - Райкова.
Последните месеци плеймейтката и любимият й прекарват романтични моменти в хотел във Велинград и на море в Гърция. Пускат кадри от тузарски яхти и скъпи ресторанти. Всичко това може да им излезе солено, защото прокуратурата представи пред магистратите справка за задграничните пътувания на Карен. От данните съдът заключи, че мъжът на Златка е доста мобилен и заради това може да се укрие от правосъдието.
В този смисъл приеха и арменския му произход. Карен обясни, че се е отказал от арменското си гражданство и е българин. Въпреки това съдийката прецени, че заради корените си и родствените си връзки може да се скатае.
Такава опасност има и заради повдигнатите му от разследващите в Марсилия общо 6 обвинения - престъпна група, манипулиране на спортни срещи и пране на пари. Бандата от поне четирима действала от началото на януари 2018 г. до септември 2023 г., като са извършвани мащабни престъпления в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция.
Според защитата европейската заповед за арест била непълна и немотивирана. Не ставало ясно кога и къде са вършени престъпления и каква е функцията на Карен - участник или организатор. Съдът прие, че в документите от Франция се съдържат достатъчно данни.
"Те са невинни!", коментира ексклузивно пред вестника Златка по повод обвиненията към Карен и брат му Юри, който също е погнат. Плеймейтката се появи в Съдебната палата, за да присъства на мерките за неотклонение на двамата братя. Първо по-малкият Юри се изправи пред Темида, но беше оставен на топло. Запитан за гражданството си, той обясни, че е арменец, но с българско гражданство. "Сърцето ми е в България, родителите ми са в Армения - 50 на 50", разкри арестуваният бивш тенисист. Златка се погрижи да му даде шише с вода. Такава беше приготвена и за половинката й, но съдебната охрана не позволи.
Когато Карен беше доведен, защитата му представи документи, че той е управител на фирма и че има малко дете. Това разчувства Русата Златка, която започна да рони горчиви сълзи в залата. През повечето време хубавицата се държеше за главата. Мъжът й се оплака от условията в ареста, където му се налага да пребивава.
След като стана ясно, че Хачатрян ще останат зад решетките, Златка издебна момента, докато извеждаха Карен от залата с белезници, и докосна ръката му. "Обичам те", успя да му каже тя през конвоя. Той не пророни и дума, а гледаше в земята. Решенията за мерките не са окончателни и могат да се обжалват. Тепърва предстои и процедура по същинската екстрадиция, по която ще се преценява дали Хачатрян ще бъдат пратени във Франция, за да отговарят пред съда.
На друг адрес
На други от постоянните си адреси се разбра, че живеят и двамата братя Хачатрян. Юри призна, че обитава жилище на столичния бул. "Черни връх", а Карен - затворен луксозен комплекс в полите на Витоша. Защитата на Юри обясни, че той си е купил нов апартамент наскоро и не е имало време да си смени регистрацията. Прокуратурата е хванала промяната и представи справка от базата данни за населението за официалните адреси на Хачатрян. Според разследващите несъвпадащите адреси представляват риск от укриване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 112
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
Официално: Администрацията на президента остава без транспорт
10:44 / 18.10.2025
ГЕРБ продължава срещите с пловдивчани
10:23 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ...
10:18 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и с...
10:45 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS