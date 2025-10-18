Карен хвърли бомба в съда: Със Златка Райкова сме разведени!

© "Разведен съм!" Това призна официално пред Темида половинката на Русата Златка Карен Хачатрян в съдебната зала, чу на място "България Днес".



Бившият тенисист поиска да бъде пуснат от ареста, където се озова заради обвинения за манипулиране на мачове и пране на пари във Франция. Докато съдия Мила Лазарова от Софийския градски съд снемаше самоличността му, Карен обяви за семейното си положение, че е разведен.



Кога и как се е случило това, за момента няма никаква яснота.



От месеци се носят слухове, че Златка Райкова и Карен са прекратили брака си. Сключиха го през септември 2023 г., а няколко месеца по-рано - през май, им се роди момченце, което беше кръстено на татко си.



Двойката сключи публично църковен брак и отпразнува любовта си на шумно парти, на което пяха Азис, Галена, както и самата булка. Преломна в отношенията на младоженците се оказала 2024 г., когато излязоха публикации, че Карен е спипан с друга мадама. В същото време близки до двойката споделили обратното - че той бил хванал жена си в изневяра. Истината така и не стана ясна, но всички заключиха, че съпрузите са се разделили, тъй като през декември м.г. Златка махнала от профилите си в социалните мрежи фамилията си Хачатрян и върнала старата - Райкова.



Последните месеци плеймейтката и любимият й прекарват романтични моменти в хотел във Велинград и на море в Гърция. Пускат кадри от тузарски яхти и скъпи ресторанти. Всичко това може да им излезе солено, защото прокуратурата представи пред магистратите справка за задграничните пътувания на Карен. От данните съдът заключи, че мъжът на Златка е доста мобилен и заради това може да се укрие от правосъдието.



В този смисъл приеха и арменския му произход. Карен обясни, че се е отказал от арменското си гражданство и е българин. Въпреки това съдийката прецени, че заради корените си и родствените си връзки може да се скатае.



Такава опасност има и заради повдигнатите му от разследващите в Марсилия общо 6 обвинения - престъпна група, манипулиране на спортни срещи и пране на пари. Бандата от поне четирима действала от началото на януари 2018 г. до септември 2023 г., като са извършвани мащабни престъпления в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция.



Според защитата европейската заповед за арест била непълна и немотивирана. Не ставало ясно кога и къде са вършени престъпления и каква е функцията на Карен - участник или организатор. Съдът прие, че в документите от Франция се съдържат достатъчно данни.



"Те са невинни!", коментира ексклузивно пред вестника Златка по повод обвиненията към Карен и брат му Юри, който също е погнат. Плеймейтката се появи в Съдебната палата, за да присъства на мерките за неотклонение на двамата братя. Първо по-малкият Юри се изправи пред Темида, но беше оставен на топло. Запитан за гражданството си, той обясни, че е арменец, но с българско гражданство. "Сърцето ми е в България, родителите ми са в Армения - 50 на 50", разкри арестуваният бивш тенисист. Златка се погрижи да му даде шише с вода. Такава беше приготвена и за половинката й, но съдебната охрана не позволи.



Когато Карен беше доведен, защитата му представи документи, че той е управител на фирма и че има малко дете. Това разчувства Русата Златка, която започна да рони горчиви сълзи в залата. През повечето време хубавицата се държеше за главата. Мъжът й се оплака от условията в ареста, където му се налага да пребивава.



След като стана ясно, че Хачатрян ще останат зад решетките, Златка издебна момента, докато извеждаха Карен от залата с белезници, и докосна ръката му. "Обичам те", успя да му каже тя през конвоя. Той не пророни и дума, а гледаше в земята. Решенията за мерките не са окончателни и могат да се обжалват. Тепърва предстои и процедура по същинската екстрадиция, по която ще се преценява дали Хачатрян ще бъдат пратени във Франция, за да отговарят пред съда.



На друг адрес



На други от постоянните си адреси се разбра, че живеят и двамата братя Хачатрян. Юри призна, че обитава жилище на столичния бул. "Черни връх", а Карен - затворен луксозен комплекс в полите на Витоша. Защитата на Юри обясни, че той си е купил нов апартамент наскоро и не е имало време да си смени регистрацията. Прокуратурата е хванала промяната и представи справка от базата данни за населението за официалните адреси на Хачатрян. Според разследващите несъвпадащите адреси представляват риск от укриване.