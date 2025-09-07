ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала – с 222 км/ч. При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.
Припомняме, че от 00:00 ч. днес Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
14:44 / 07.09.2025
Страшна гледка: Язовир Батак се превръща в пустиня
13:40 / 07.09.2025
От днес полицията глобява по 100 лева пешеходци
13:30 / 07.09.2025
При разкопки откриха изключителен артефакт на 6500 години
12:38 / 07.09.2025
Голяма опашка на "Маказа" посока България
12:22 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS