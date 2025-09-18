ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камера за скорост на тераса, има обяснение
Твърди се, че снимащият е полицай. От СДВР заявиха за БНТ, че е извършена вътрешна проверка и мъжът не е служител на дирекцията, а камерата не е свързана със системата.
Според СДВР на адреса има фирма за поддръжка на камери. Екип на медията отиде на мястото. И действително там откри фирма, която се занимава с поддръжка на софтуер, включително радарни системи.
