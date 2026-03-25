Автор: Цоня Събчева 08:17 08:17

Мерките за справяне с енергийната криза, която все по-силно се задълбочава, са временни. Истинското решение не се намира нито на "Дондуков", нито в който и да е парламент в Европа. То е в Брюксел - в сърцето на Европейския съюз, в Европейската комисия и Европейския парламент. Това заяви председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи Калоян Паргов в предаването "България, Европа и светът" по Радио ФОКУС.



"Дали правителствата ще отпускат помощи, ще намаляват ДДС, както се прави в Северна Македония, ще въвеждат ограничения, както в Словения, или ще дават препоръки за пестене на енергия – всичко това са временни мерки", подчерта той.



По думите му в Брюксел вече е направена важна стъпка чрез признаване на стратегическа грешка - ограничаването на развитието на ядрената енергетика в Европа. "Това е грешка, която ще струва скъпо, особено на Германия", посочи Паргов.



Той определи като правилно решението за намаляване на цената на въглеродните квоти, като отбеляза, че Европа е прекалила със стремежа си към Зелената сделка, което е довело до спад в конкурентоспособността й спрямо други региони.



Той обърна внимание и на въглищните централи. Според Паргов България разполага с потенциал да смекчи последиците от кризата, ако има необходимата политическа воля. "Производството на електроенергия от ТЕЦ-ове, особено при по-ниски емисионни квоти, може да направи енергията по-достъпна и по-евтина", отбеляза той.



Като стратегическо решение в дългосрочен план той посочи изграждането на нови ядрени мощности, включително проекта за АЕЦ "Белене". Той допълни, че въпреки санкциите срещу Русия съществуват възможности за реализация на проекта, като посочи интерес от страна на френската компания "Фраматом", която поддържа добри отношения с "Росатом".



"Необходима е промяна в стратегията, ако искаме да се справим с кризата. Дори наличните резерви от горива няма да бъдат достатъчни за дълъг период", предупреди той.



Паргов критикува позицията на Европа спрямо Русия.



"Русия в момента е един от големите печеливши от тази криза. При продължаване на конфликта приходите й могат да достигнат милиарди долари. Украйна алармира за това, че ще се налеят пари във фронта", каза той.