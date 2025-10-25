ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калоян Методиев към Борисов: Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот
Автор: Георги Кирилов 18:57Коментари (0)368
© Facebook
Мандатоносителят Бойко Борисов май ще докаже приказката, че всичко на този свят се връща тъпкано. Днес той официално се оплака, че много му се подигравали след загубата на изборите в Пазарджик и събирането му с Пеевски. С какви очи се оплаква!? Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот на България. Нито един премиер преди него не е демонстрирал просташко поведение.

Това написа в своя Facebook профил Калоян Методиев от "Непокорна Бълагрия". 

Вижте целия текст без редакторска намеса: 

Борисов отрови политиката като й вмени своя ароганто-подигравателен стил. Направи унижението на човешкото достойнство норма! Обиждаше, подиграваше се наред на жени и мъже. Биеше чембери на президент, караше да му целуват ръка публично, измисляше прякори, мисирки наричаше цели съсловия, шеф на парламента - ПКП, опозиционни лидери плюеше, искаше да му пускат жени една по една в парламента, снимаше си голотиите, маскареше хора поголовно, поръчваше компромати и т.н., и т.н., и т.н.

Ако има някой балама днес да му съчувства си е за собствена сметка. Не е за жалене! Няма да е справедливо към жертвите. А колкото до подигравките - те едва сега започват.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Учениците излизат във ваканция
16:48 / 25.10.2025
Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандал...
17:19 / 25.10.2025
Регионалният министър: Ще предприемем стъпки за отпадането на спо...
17:16 / 25.10.2025
Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран млад...
13:34 / 25.10.2025
Заловиха още една престъпна група за трафик на мигранти през Бълг...
13:29 / 25.10.2025
Издадени са предупреждения от първа и втора степен
13:15 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Икономическа зона "Тракия"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: