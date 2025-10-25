Калоян Методиев към Борисов: Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот

© Facebook Мандатоносителят Бойко Борисов май ще докаже приказката, че всичко на този свят се връща тъпкано. Днес той официално се оплака, че много му се подигравали след загубата на изборите в Пазарджик и събирането му с Пеевски. С какви очи се оплаква!? Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот на България. Нито един премиер преди него не е демонстрирал просташко поведение.



Това написа в своя Facebook профил Калоян Методиев от "Непокорна Бълагрия".



Вижте целия текст без редакторска намеса:



Борисов отрови политиката като й вмени своя ароганто-подигравателен стил. Направи унижението на човешкото достойнство норма! Обиждаше, подиграваше се наред на жени и мъже. Биеше чембери на президент, караше да му целуват ръка публично, измисляше прякори, мисирки наричаше цели съсловия, шеф на парламента - ПКП, опозиционни лидери плюеше, искаше да му пускат жени една по една в парламента, снимаше си голотиите, маскареше хора поголовно, поръчваше компромати и т.н., и т.н., и т.н.



Ако има някой балама днес да му съчувства си е за собствена сметка. Не е за жалене! Няма да е справедливо към жертвите. А колкото до подигравките - те едва сега започват.