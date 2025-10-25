ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калоян Методиев към Борисов: Още като главен секретар официализира подигравката като форма на общуване в политическия живот
Това написа в своя Facebook профил Калоян Методиев от "Непокорна Бълагрия".
Вижте целия текст без редакторска намеса:
Борисов отрови политиката като й вмени своя ароганто-подигравателен стил. Направи унижението на човешкото достойнство норма! Обиждаше, подиграваше се наред на жени и мъже. Биеше чембери на президент, караше да му целуват ръка публично, измисляше прякори, мисирки наричаше цели съсловия, шеф на парламента - ПКП, опозиционни лидери плюеше, искаше да му пускат жени една по една в парламента, снимаше си голотиите, маскареше хора поголовно, поръчваше компромати и т.н., и т.н., и т.н.
Ако има някой балама днес да му съчувства си е за собствена сметка. Не е за жалене! Няма да е справедливо към жертвите. А колкото до подигравките - те едва сега започват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
