|Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ
ФОКУС публикува целия текст без редакторска намеса
Той търпеливо изчака "случайно“ зададения въпрос, заради който всъщност беше там, за делото, по което същият е подсъдим.
Демерджиев се опита да внуши на аудиторията колко "незначително“ било въпросното производство, наказателно дело във връзка с подписано от него допълнително споразумение, с което стойността на обществена поръчка за изработване на новите български лични документи е завишена с 82 милиона лева. Става дума за документ, подписан два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи.
В разговора целенасочено беше използвана терминология като "делото е решено“, "съдът е взел решение“ и други подобни внушения, очевидно с цел да се омаловажи извършеното деяние и да се създаде впечатление, че съдебният казус е приключил в полза на Демерджиев.
Фактите, изнесени в медиите, обаче показват друго: съдът е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвинението, процедура, която е обичайна в наказателния процес. Това по никакъв начин не означава прекратяване или оневиняване. Иван Демерджиев продължава да бъде обвиняем за извършено тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
В системата на МВР е добре известно как Демерджиев е преследвал по етажите и коридорите на министерството директори на административни дирекции, оказвайки личен натиск върху тях да съгласуват въпросното допълнително споразумение. Известна е и истинската причина за освобождаването на един от неговите заместници. Лично Демерджиев е предложил и настоявал пред служебния министър-председател Гълъб Донев за освобождаването на Моника Бийчър от поста заместник-министър на вътрешните работи, след като тя категорично е отказала да подпише скандалното допълнително споразумение, по което той днес е подсъдим.
Също така чухме как Демерджиев удобно и мълчаливо подмина въпроса за началника на 05 РУ-София, който към момента е задържан под стража и обвинен за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества и палежи. Същият е назначен на този пост лично от Иван Демерджиев - факт, за който той предпочете да не дава никакво обяснение.
