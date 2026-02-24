ИЗПРАТИ НОВИНА
Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
Автор: Марияна Стойчева 16:31Коментари (0)263
Винаги съм бил на мнение, че прибързаните решения повечето пъти са погрешни. Всички сме свидетели, че имаме служебно правителство изцяло на политическата партия ПП - ДБ. Това заяви бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ''ДПС - Ново Начало" Калин Стоянов във връзка с решението на кабинета ''Гюров" да смени главния секретар на МВР, предаде репортер на ФОКУС. 

"Не съм аз човекът, който може да дава оценка за работата на главния секретар, но все пак чух мотивите на вътрешния министър Емил Дечев - някои от тях са буквално смешни", каза още той. 

Във връзка със сменените областни управители Стоянов заяви: 

"Това, което всички усещаме е, че сценарият за изборите с наше МВР, е в ход. Тук много важна е позицията на президента Илияна Йотова дали тя ще бъде част от този сценарий. Няма как да тръгваш да сменяш хора, на които не им знаеш името", каза още той. 

"Всяко ограничение на правата за гласуване е грешно", каза от своя страна депутатът Хамид Хамид по повод промените в Изборния кодекс и ветото на президента, което бе преодоляно в правната комисия.

"Всеки има право да гласува, независимо къде се намира. Разделянето между българските граждани, които живеят в различни държави, е неправилно", каза още той. 

"Българското общество е разтревожено от това, че тези престъпления ескалират и техният апел е Народното събрание да направи всичко възможно да защити традиционното българско семейство и децата на България и да ги спаси от ръцете на педофили. Ние сме удовлетворени, че единият ни законопроект беше подкрепен. Надяваме се да намери подкрепа и другият ни законопроект, който рязко увеличава наказанията по глава "Разврат" в Наказателния кодекс, престъпленията "блудство" и т.н. Предлагаме да се въведат минимални наказания, за да не може престъпници да се измъкват с ниски присъди", каза депутатът във връзка с предложения от партията закон.


