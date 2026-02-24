ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
"Не съм аз човекът, който може да дава оценка за работата на главния секретар, но все пак чух мотивите на вътрешния министър Емил Дечев - някои от тях са буквално смешни", каза още той.
Във връзка със сменените областни управители Стоянов заяви:
"Това, което всички усещаме е, че сценарият за изборите с наше МВР, е в ход. Тук много важна е позицията на президента Илияна Йотова дали тя ще бъде част от този сценарий. Няма как да тръгваш да сменяш хора, на които не им знаеш името", каза още той.
"Всяко ограничение на правата за гласуване е грешно", каза от своя страна депутатът Хамид Хамид по повод промените в Изборния кодекс и ветото на президента, което бе преодоляно в правната комисия.
"Всеки има право да гласува, независимо къде се намира. Разделянето между българските граждани, които живеят в различни държави, е неправилно", каза още той.
"Българското общество е разтревожено от това, че тези престъпления ескалират и техният апел е Народното събрание да направи всичко възможно да защити традиционното българско семейство и децата на България и да ги спаси от ръцете на педофили. Ние сме удовлетворени, че единият ни законопроект беше подкрепен. Надяваме се да намери подкрепа и другият ни законопроект, който рязко увеличава наказанията по глава "Разврат" в Наказателния кодекс, престъпленията "блудство" и т.н. Предлагаме да се въведат минимални наказания, за да не може престъпници да се измъкват с ниски присъди", каза депутатът във връзка с предложения от партията закон.
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
14:50 / 24.02.2026
Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещ...
14:52 / 24.02.2026
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
13:51 / 24.02.2026
Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо ...
11:33 / 24.02.2026
Прокуратурата проверява Емил Дечев за оказван натиск по случая "П...
12:23 / 24.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
