ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Какво следва, ако няма кой да оглави служебния кабинет?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16Коментари (0)519
© NOVA
Хипотезата, че може да се стигне до блокада на процедурата по назначаване на служебно правителство на фона на обявената оставка на Румен Радев и поемането на функциите от вицепрезидента Илияна Йотова, е много интересна. Списъкът от лицата по така наречената "домова книга“ е твърде ограничен. Знаем, че някои от хората в списъка вече отказаха да бъдат премиери. В такъв случай има два варианта: Конституционният съд да излезе с тълкувателно решение или сегашното правителство в оставка да продължи да работи и пак да се насрочат избори. Това обясни преподавателят по Конституционно право в Юридическия факултет на УНСС доц. Христо Паунов.

Той коментира в ефира на NOVA и въпроса какво се случва, ако президентът не одобри състава на кабинета, предложен от служебния министър-председател. "Всичко опира до това дали има опция за смяна на кандидата. Вече бяхме свидетели на подобно нещо. Но тогава имаше вариант. Ако обаче остане една-единствена личност, която е съгласна да сформира служебно правителство, би следвало да се направи някакъв разумен компромис", каза още доц. Паунов. 

Най-крайният акт, с който се назначава служебен кабинет, е издаване на указ от президента, обясни той. "Ако все пак се изпадне в ситуация, която води до конституционна криза, тогава най-вероятното е да се търси тълкувателна интервенция на Конституционния съд", посочи Паунов.


Още по темата: общо новини по темата: 18
20.01.2026 Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен премиер ще се забави
20.01.2026 Румен Радев ще депозира оставката си пред Конституционния съд
19.01.2026 Зафиров: БСП отново има президент!
19.01.2026 Ивелин Михайлов: Поздравявам Радев, това е мъжко решение
19.01.2026 Радостин Василев: Време е за мъже
19.01.2026 Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Германец: След 20:00 в България е тишина и спокойствие и не се ст...
09:57 / 20.01.2026
При покупка на стар автомобил от Германия не се заплаща ДДС, при ...
09:18 / 20.01.2026
Селска кметица взе мерки срещу измамите, свързани с еврото
09:01 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента изборът на служебен ...
08:43 / 20.01.2026
От днес пътуваме за Гърция по още един чисто нов път
08:16 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Президентска партия
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: