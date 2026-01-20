ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво следва, ако няма кой да оглави служебния кабинет?
Той коментира в ефира на NOVA и въпроса какво се случва, ако президентът не одобри състава на кабинета, предложен от служебния министър-председател. "Всичко опира до това дали има опция за смяна на кандидата. Вече бяхме свидетели на подобно нещо. Но тогава имаше вариант. Ако обаче остане една-единствена личност, която е съгласна да сформира служебно правителство, би следвало да се направи някакъв разумен компромис", каза още доц. Паунов.
Най-крайният акт, с който се назначава служебен кабинет, е издаване на указ от президента, обясни той. "Ако все пак се изпадне в ситуация, която води до конституционна криза, тогава най-вероятното е да се търси тълкувателна интервенция на Конституционния съд", посочи Паунов.
