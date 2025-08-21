ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво се случва с язовир "Батак"?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:56
©
Язовир "Батак“ се източва, алармирха еколози. Според тях вече над 100 дни язовирът се източва зверски всекидневно, като водният му обем е вече около 30%, сигнализират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак) в пост във Фейсбук.

Според организацията водоемът се източна между 10 и 13 кубика в секунда.

След няколко подадени сигнала на 14 август от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ са изпратили представители, които да направят оглед на язовира. Издаден е констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и установено, че има умряла риба, съобщават от сдружението.

"И до там… Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията. Бяхме посъветвани да следим бюлетинът на водите на страницата на МОСВ. Или с две думи, от Нас нищо не зависи, обръщайте се директно към МОСВ. Както и се очакваше“, посочват от сдружението.

Според организацията предстои още поне месец източване и "язовирът лека-полека си заминава“.

"Оттук-нататък няма какво друго да се направи, освен протести. Със сигнали и драскане на емейли явно не става. За съжаление….“, констатират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак).

Ежедневният бюлетин на Министерство на околната среда и водите за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които са с предназначение за производство на ел. енергия и напояване са, сочи, че водния обем, с който разполага язовир Батак е спаднал до 28,81%.

Язовир "Батак“ е един от най-красивите места за почивка в България. Той е шестият по големина в страната и е част от ВЕЦ каскадата Баташки водносилов път, като в него се изливат водите на ВЕЦ Батак, който е основен електроизточник за област Пазарджик.







