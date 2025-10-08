ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Какво се случва с неполучена в определения срок пенсия?
Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, то в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното ТП на НОИ, което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията не следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 603
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата ...
22:05 / 07.10.2025
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
19:59 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов
19:00 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
18:23 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
18:25 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:16 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS