Какво прави тухлите и керемидите на ИГМ Младост изборът на умните строители?
Автор: ИА Фокус 16:10Коментари (0)230
©
В съвременния свят на строителството, изборът на качествени и надеждни материали е ключов за дълготрайността и ефективността на всяка къща или сграда. ИГМ Младост предлага цялостна строителна система, която съчетава модерни производствени технологии и традиционни материали с превъзходно качество, гарантиращи изключителни резултати.

Нека разгледаме какво прави тухлите и керемидите на ИГМ Младост изборът на умните строители.

Превъзходно качество на глината

Основата на качествените строителни материали е суровината, от която са направени. ИГМ Младост разполага с едно от най-висококачествените находища на глинени руди в района на Лесковачката котловина. Тази глина е изключително богата на минерали от желязо, което ѝ придава издръжливост и устойчивост. Тя е основната причина, поради която керемидите и тухлите на ИГМ Младост се отличават на пазара в Югоизточна Европа.

Тухлите на ИГМ Младост

- Енергоспестяване и топлоизолация

Тухлите на ИГМ Младост са проектирани със структура тип пчелна пита, която осигурява идеална топлоизолация. Това означава, че сградите, построени с тези тухли, са по-енергийно ефективни, което води до по-ниски разходи за отопление и охлаждане.

- По-бързо и надеждно строителство

Системата перо и жлеб, използвана в тухлите на ИГМ Младост, улеснява значително процеса на строителство. По-големият формат на тухлите позволява по-бързо изграждане на стените, което спестява време и средства.

- Превъзходна звукоизолация

Тухлите на ИГМ Младост осигуряват превъзходна звукоизолация, което е от съществено значение за създаването на комфортен и спокоен интериор. Те ефективно блокират външния шум, осигурявайки по-тихо и уютно пространство.

- Естествени материали и идеален микроклимат

Изработени от естествени материали, тухлите на ИГМ Младост създават оптимален микроклимат във вашия дом. Те регулират влажността на въздуха, предотвратявайки образуването на влага и кондензация, което допринася за здравословна и дълготрайна среда.

Керимиди ПРО 10 и 12

- 50-годишна гаранция

ИГМ Младост предлага на своите клиенти 50-годишна гаранция за своите керемиди, най-дългият срок на пазара. Това е доказателство за непреходните качество и надеждност на продуктите.

- Устойчивост и дълготраен експлоатационен живот

Покривната система на ИГМ Младост е проектирана да издържа на износване и климатични влияния. Керемидите са устойчиви на всякакви атмосферни условия, което гарантира дългия им експлоатационен живот.

- Перфектна геометрия и лесен монтаж

Керемидите на ИГМ Младост се отличават с перфектна геометрия, която осигурява отлични технически свойства. Големият формат (10 бр/м2) позволява лесен и бърз монтаж, спестявайки време и усилия.

- Индивидуални решения и най-качествена ангоба

ИГМ Младост предлага изработка на покривни системи по поръчка, за да отговори на специфичните нужди на всеки строителен проект. Най-висококачествената и постоянна енгоба, използвана при производството, осигурява стабилност и дълготрайност на керемидите.

Стройте умно с ИГМ Младост

Ако търсите надеждност, качество и иновации за вашите строителни проекти, изберете тухлите и керемидите на ИГМ Младост. Със своите модерни производствени технологии и високо качество на суровините, те предлагат решение, което ще надмине вашите очаквания и ще осигури устойчивост и комфорт за десетилетия напред.

Стройте умно – изберете ИГМ Младост!

ЗА ИГМ МЛАДОСТ 

ИГМ Младост е водещ производител на строителни материали на Балканите и в Югоизточна Европа с над 113 години опит. Добре познато име на пазара, синоним на качествени керемиди и блокове. Компанията произвежда в пет завода в Централна и Южна Сърбия. Непрекъснато се правят обширни инвестиции във всички фабрики, за да се реализира основната концепция за постоянно подобряване на качеството и асортимента и да се отговори на изискванията и нуждите на различните пазари и потребители.








