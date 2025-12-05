ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
Автор: Цоня Събчева 20:12
© Фокус
Поскъпването на стоките у нас продължава, и то далеч не в минимални темпове. Огромни маржове точно при основните хранителни продукти, които всеки трябва да има на своята маса, за мен няма адекватно и рационално обяснение. Това каза модераторът на платформата "Антиспекула“ Александър Бубия в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“, базирайки се изработен от платформата алгоритъм, който систематизира цялата постъпваща от веригите магазини информация за цените на всички стоки в страната.  

"От началото на месец ноември до 30 ноември сравнихме цените на 101 категории продукти, основни храни и стоки от първа необходимост, както и лекарства. Поскъпването продължава, като при яйцата то е 4-5% в зависимост от размера им, 13% при краставиците, които са сезонен зеленчук, но пък доматите, които са не по-малко сезонни, поевтиняват с 4%,“ посочи той и обясни, че според доклада на КЗК за търговията на дребно при големите търговки вериги, един голям компонент от поскъпването идва именно от надценките, които налагат търговските вериги над доставната цена.

"Според техния доклад, надценките при млякото достигат 77%, при сиренето и кашкавала близо 90%, при месото, например каймата 73%. При яйцата надценките са почти 90%. Същото се отнася и за олиото, и за хляба, и за различни продукти. Само за месец и половина веригите вдигат надценките с огромни процентни пунктове, което със сигурност довежда до по-високи цени.“

Огромните промоционални цени на доставчиците към веригите е другият важен пункт в доклада на КЗК, като според госта веригите използват своята икономическа сила, за да мачкат  производителите да им дават стока на по-евтини промоционални цени.

Необходимостта от законодателни мерки за справяне с цените е огромна, категоричен е Бубиа. Според него България е единствената държава, присъединила се към еврозоната от създаването й през 1999 година насам, която не е предприела каквито и да е мерки, свързани с цените. "Навсякъде, където се приема еврото, се прилагат мерки, които да подкрепят гражданите и потребителите, които наистина в тази ситуация, на такива огромни надценки и постоянен ръст на цените, имат нужда от подкрепа. Ако управляващите продължат да бездействат, протестът, който се случи преди няколко дни, наистина ще бледнее пред този огромен социален гняв, който ще се излезе на улиците,“ посочи той и допълни, че не няма как да се разчита на добрата воля на големите търговски вериги и "затова просто трябва законодателство, което ако те не искат, да ги накара да свалят цените“.

Сравнявайки цените между България и Нидерландия за предстоящите коледни и новогодишни празници, модераторът на платформата "Антиспекула“ посочи, че дори номиналните цени в Нидерландия за основни продукти са далеч по-ниски от тези в България. "Допълнително като сравним нивата на живота, равнището и доходите в Нидерландия с българските, със сигурност с по-евтино за хората, които получават тукашни доходи и съответно очаквам на мен лично да ми бъде по-евтино в Нидерландия да напазарувам за празниците, отколкото в България.“


