ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Какво не бива да правим на 21 септември?
Св. ап. Кодрат проповядвал словото Божие най-вече в Атина като епископ и в малоазийския град Магнезия. В 126 г. той написал толкова блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой само заради това, че изповядва вярата в Христа.
Апологията на св. Кондрат е изгубена, но се е запазило друго негово съчинение "Послание до Диогнет". След усърден апостолски труд и страдания в 130 г. св. Кондрат претърпял мъченическа смърт и бил погребан в Магнезия.
Какво не бива да правите на 21 септември
Не бива да плетете интриги, да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да вземате назаем. Мързелът е забранен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пе...
09:24 / 21.09.2025
Тротинеткаджия: Не знаех, че има такава глоба
08:19 / 21.09.2025
Зъболекарка: Мъжете са изключително страхливи! Добре, че не ражда...
08:16 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица
09:12 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за т...
22:17 / 20.09.2025
Алгафари: Борисов може да стане премиер, Желязков – президент, а ...
22:02 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS