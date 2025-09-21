Какво не бива да правим на 21 септември?

© На 21 септември е празникът на Свети апостол Кодрат, Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски според църковния календар. На този ден се отбелязва и още един църковен празник – неделя след Въздвижение (Отдание на Въздвижение).



Св. ап. Кодрат проповядвал словото Божие най-вече в Атина като епископ и в малоазийския град Магнезия. В 126 г. той написал толкова блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой само заради това, че изповядва вярата в Христа.



Апологията на св. Кондрат е изгубена, но се е запазило друго негово съчинение "Послание до Диогнет". След усърден апостолски труд и страдания в 130 г. св. Кондрат претърпял мъченическа смърт и бил погребан в Магнезия.



Какво не бива да правите на 21 септември



Не бива да плетете интриги, да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да вземате назаем. Мързелът е забранен.