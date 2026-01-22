ИЗПРАТИ НОВИНА
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:17Коментари (0)133
© iStockphoto
Зимата не е просто сезон на настинки и грип. Ниските температури поставят сърдечно-съдовата система под сериозно натоварване и значително увеличават риска от инфаркт, инсулт и хипертонични кризи. Статистиката показва ясен пик на сърдечно-съдови инциденти именно в началото на годината, информират от УМБАЛ "Лозенец".

По думите на д-р Гергана Лазарова, специалист по кардиология, студът въздейства върху сърцето чрез няколко основни механизма – съдов спазъм, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса и промени в кръвосъсирването. Всичко това увеличава натоварването на сърцето и може да отключи остри състояния, особено при хора с вече съществуващи заболявания.

Как студът влияе на сърцето?

При излагане на ниски температури организмът активира защитни механизми – свиват се кръвоносните съдове. Това води до повишаване на артериалното налягане и до по-голямо натоварване на сърдечния мускул. Паралелно се активира симпатикусовата нервна система – пулсът се ускорява, а нуждата на сърцето от кислород нараства.

"При хора с исхемична болест на сърцето, хипертония или сърдечна недостатъчност този дисбаланс между нужди и доставка на кислород може да доведе до стенокардна криза, инфаркт или тежки аритмии“, обяснява д-р Лазарова, кардиолог в Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Лозенец".

През зимата се наблюдават и промени в кръвта – повишава се броят на тромбоцитите и вискозитетът ѝ, което увеличава риска от образуване на тромби и съответно от инфаркт или инсулт.

Защо януари е най-рисковият месец?

Началото на годината събира в едно няколко неблагоприятни фактора:

- ниски температури и рязка смяна между топло и студено

- по-малко слънце и ниски нива на витамин D

- повече вирусни инфекции

- празнично преяждане, повече алкохол и сол

- по-малко движение и нарушен сън

"Това е комбинация, която поставя сърцето при необичайни обстоятелства.“, казва д-р Лазарова. Рискът от инфаркт след остра вирусна инфекция например се увеличава многократно.

Кои хора са най-уязвими?

Най-рискови са пациентите с:

- артериална хипертония

- диабет

- исхемична болест на сърцето

- сърдечна недостатъчност

- аритмии

- мозъчно-съдови заболявания

- тютюнопушене и наднормено тегло

Пушачите, дори и млади, реагират особено агресивно на студа, тъй като никотинът допълнително свива съдовете.

Ранни сигнали, които не бива да се игнорират

Сред първите предупредителни знаци са:

- необичайна умора при малко усилие

- главоболие и "плаващо“ замайване

- студени, бледи пръсти

- учестен или неравномерен пулс

- лек гръден дискомфорт

- необяснима тревожност

"Това са сигнали, че сърцето се затруднява да се справи с натоварването. Не бива да се подценяват“, подчертава д-р Лазарова.

Как да се пазим през зимата?

Според специалистите най-важните правила са:

- да се обличаме топло и да избягваме рязко излизане на студено

- да не се натоварваме физически навън при минусови температури

- да контролираме редовно кръвното налягане

- да се храним умерено и да ограничим солта, мазнините и алкохола

- да не пропускаме предписаната терапия

- да спим достатъчно и да ограничим стреса







