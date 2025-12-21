ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как чаша мляко е спасила един живот: Историята на Радка, получила помощ от УНИЦЕФ
"Запалиха къщата ни, майка ми беше интернирана. Баба и дядо останаха без дом, а аз и брат ми – без подслон. Останахме съвсем голи на поляната“, сподели пред бТВ Славова. По думите ѝ семейството било прибрано от роднини, а след 9 септември новата власт създала пансиони за деца, пострадали от войната и репресиите.
Историята на Петя и Влади: От дома за изоставени деца до майчината прегръдка
Историята на едно от първите бебета, изведено от дома в Шумен. Среща и с жената, която преди 15 г. направи своя избор – да спаси детството на едно дете
"Аз съм едно от тези деца. Имаше много домове и много деца в България“, разказа тя.
"Даваха ни чаша мляко, рибено масло. Всички бяхме изостанали и отслабнали от войната. Имахме нужда от подкрепа“, добавя още Славова.
