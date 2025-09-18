Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие

© Булфото Кабиненът на Росен Желязков оцеля и при петия вот на недоверие, който бе иницииран срещу него. 101 гласуваха "за", 133 бяха "против", въздържали се нямаше.



Този път поискан заради "несправяне в сферата на вътрешните работи, правосъдието и срещу завладяната държава" - внесен от "Продължаваме промяната-Демократична България".



Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". Срещу кабинета бяха ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие".



В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. Точно 24 часа след приключването им беше гласуването.