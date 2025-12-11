ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|КЗП забрани "Escape the Room" за лица под 18 години
Решението e взето след извършени проверки по сигнали, постъпили от граждани и институции, свързани с притеснения относно въздействието на сюжета върху деца и младежи. Играта, разположена в помещение на подземно ниво в централната градска част, съдържа тематични елементи, пресъздаващи незаконна дейност, представена като мисия за участниците.
Проверяващият екип установи, че услугата е рекламирана като подходяща и за непълнолетни лица, без достатъчно яснота относно съдържанието на сценария и без изискване за изрично информирано съгласие от родителите. Игра със сюжет, имитиращ производство на забранено от закона вещество, не е подходяща за лица под 18 години, тъй като може да формира нагласи, противоречащи на моралните и правните норми, и да създаде предпоставки за неблагоприятно влияние върху психическото и нравственото развитие на подрастващите.
В хода на проверката се установи и липса на адекватни механизми за удостоверяване възрастта на участниците, както и липса на документи, гарантиращи, че непълнолетните са запознати със сценария чрез своите родители или придружители.
С оглед защитата на правата и интересите на децата и предвид констатациите на експертите, КЗП постанови преустановяване предлагането на описаната услуга за лица под 18 години, като целта е предотвратяване на практики, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето, моралното и психическото развитие на подрастващите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИТН: Опозицията избра хаоса, не ние!
14:58 / 11.12.2025
Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" е неуспешен
14:51 / 11.12.2025
Делян Пеевски: Печелившият е един и да идва още днес!
14:51 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
"Фокус": Правителството подава оставка до минути!
13:52 / 11.12.2025
Промени влизат в сила от 14 декември, дано няма изненадани
13:10 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS