КЗП със засилени проверки за цените на хранителните стоки

Комисията за защита на потребителите (КЗП), съвместно с Националната агенция за приходите (НАП), извършва засилени проверки с фокус върху цените на хранителните стоки.



Това обяви пред bTV временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.



По думите му контролът се осъществява както на терен, така и чрез централизирана система за наблюдение на цените, базирана на информацията, която големите търговци са задължени да публикуват ежедневно на специализиран сайт. Чрез разработен софтуер се следи динамиката на цените и при сериозни отклонения над допустимите нива се инициират незабавни проверки.



Колячев уточни, че няма универсален процент за допустимо увеличение, тъй като различните продукти имат различна ценова динамика. При плодовете и зеленчуците се отчитат сезонни колебания, докато при продукти като мляко и сирене допустимите изменения са значително по-ниски. Методиката е разработена съвместно с НАП.



При установяване на съмнение за необосновано поскъпване инспекторите на КЗП извършват проверки в търговските обекти, изискват обяснения от управителите и събират документи, включително фактури от доставчици, за да установят дали има обективни причини за промяна в цената.



До момента са съставени актове на около 30 търговци за приблизително 100 продукта. Засегнатите обекти не са от най-големите търговски вериги в страната, най-често са локални вериги или по-големи самостоятелни магазини. Все още няма издадени наказателни постановления, тъй като тече процедура по разглеждане на възраженията на търговците.



Санкциите, които могат да бъдат наложени, варират от 5000 до 100 000 лв. при първо нарушение, като при повторно нарушение размерът им се удвоява. Размерът на глобата се определя индивидуално според тежестта и обхвата на нарушението.



По отношение на опасенията за ценови хаос след 1 януари Колячев заяви, че не вижда реални основания за подобни прогнози. Според него институциите работят координирано и по ясен план за предотвратяване на спекулативни практики. Той подчерта, че през последните три месеца не се наблюдава повишение на цените на основните хранителни продукти.



Колячев обясни, че терминът "спекула“ означава необосновано повишаване на цените и допълни, че Законът за въвеждане на еврото ясно регламентира, че преминаването от една валута към друга не може да бъде основание за увеличение на цените.