ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КЗП с важни инструкции към търговците относно еврото
Автор: ИА Фокус 16:09Коментари (0)347
©
Във връзка с влизащите в сила от 08.08.2025 г. изисквания за задължително двойно обозначаване на крайните продажни цени на стоки и услуги, предлагани на територията на Република България, обръщаме внимание, че от тази дата търговците са длъжни да обозначават цените на всички стоки и услуги едновременно в левове и в евро, напомнят от КЗП. 

Двойното обозначаване на цените и превалутирането от левове в евро се извършва съгласно правилата, посочени в Закона за въвеждане на еврото в Република България и в неговите изменения и допълнения.

Цените на стоките и услугите следва да се изписват едновременно в левове и евро заедно с обозначенията на двете валути (лв./BGN зa лева и €/EUR за евро), ясно, четливо и недвусмислено, в непосредствена близост една от друга, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, така че да не подвеждат потребителите.  

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на 1,95583 (официалния валутен курс на еврото спрямо лева). Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва според математическото правило за закръгляне с оглед на третия знак след десетичната запетая, а именно: 

- когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; 

- когато третият знак след десетичната запетая е по-голям или равен на пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Целта на двойното обозначаване е да се осигури прозрачност, да се предотвратят злоупотреби и спекулативно повишаване на цените, както и да се повиши максимално информираността на крайните потребители, така че те постепенно да се адаптират към обозначаването на цените в евро и към правилата за превалутиране, за да бъдат подготвени за момента, когато разплащането ще се извършва само в евро.

С цел гражданите и организациите да бъдат максимално запознати с процеса на въвеждане на еврото, на сайта на КЗП е публикувана информация, която ще улесни както потребителите, така и търговците в преходния период и ще гарантира яснота, прозрачност, коректност и правна сигурност при преминаването към новата валута.

В сайта на КЗП търговците могат да се запознаят с примерни образци на етикети при двойно обозначение на цените, как трябва да са разположени цените в ценоразписите в заведенията и местата за настаняване, от къде ще получат банкнотите и монетите си в евро, как да се преизчислят цените от лева в евро, съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В помощ гражданите могат да ползват специалния калкулатор в мобилното приложение на КЗП, чрез който лесно може да се провери дали nревалутирането в евро е извършено вярно. 

В последните месеци КЗП извърши проверки в различни сектори на икономиката – от търговията с лекарствени продукти и сергиите на откритите пазари, през големите вериги и кварталните магазини за хранителни и нехранителни стоки, до онлайн платформите, където ежедневно пазаруват хиляди потребители. При проверките бяха установени случаи на неправилно превалутиране и двойно обозначаване на цените. В тази връзка КЗП даде указания и разяснения на търговците, срещнали затруднения с точното изпълнение на законовите изисквания. КЗП ще продължи да прилага предвидената в закона практика за отправяне на предупреждения във връзка с обнародвания на 8 август 2025 г. Закон за изменение и допълнение на ЗВЕРБ, в периода до 8 октомври 2025 г. След тази дата комисията ще пристъпи към налагане санкции, чиито размери ще се определят съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България в съответствие с принципите, заложени в ЗАНН и ще бъдат съобразени така, че да постигнат необходимия превъзпитателен ефект върху нарушителя. Тук е мястото да напомним на всички търговци, че тяхното отговорно и прозрачно поведение е ключово за да избегнат евентуални санкции. КЗП гарантира равно, прозрачно и обективно прилагане на разпоредбите на закона спрямо всеки негов субект. 

КЗП изготвя необходимите указания и ще въведе в експлоатация публично достъпен портал за предоставяне и публикуване на цените на стоките в сроковете, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, и в съответствие с изискванията на чл. 55б от същия. КЗП ще осъществи това в максимално кратки срокове, така че търговците да имат възможност да се адаптират към изискванията и да ги изпълнят съгласно законовите разпоредби.

КЗП ще продължи да следи стриктно за евентуални нарушения на законодателството в обхвата на нейната компетентност и ще реагира своевременно и безкомпромисно за тяхното пресичане или преустановяване.

КЗП отново призовава всички търговци да се отнесат с необходимата грижа и добросъвестност не само към своите интереси, но и към тези на хората. Всички трябва да имат предвид, че какъвто и да е опит за злоупотреба в периода на действие на Закона за въвеждане на еврото в Република България, а и след това, ще бъде посрещнат с пълната строгост на закона, както с налагане на съответните санкции, така и с принудителни административни мерки.

В заключение КЗП информира широката общественост, че е подготвена да се справи ефективно с всички предизвикателства, които е възможно да възникнат в периода на плавното въвеждане на еврото и да защити интересите на хората.


Още по темата: общо новини по темата: 1177
08.08.2025 Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, колко е евтино!", а то било в евро
08.08.2025 Експерти се притесняват от нелоялно закръгляне на цените в полза на
търговеца
08.08.2025 Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
08.08.2025 Големите вериги: Прекомерният контрол заплашва да унищожи конкуренцията и търговците
08.08.2025 Адвокат: Сериозни санкции за търговците, които не формират цените си
правилно
08.08.2025 Шефът на борсата в Първенец: Търговци се притесняват да не се увеличи административната тежест към тях
предишна страница [ 1/197 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Инцидент на прелез спря влаковете между Маноле и Белозем
14:34 / 08.08.2025
Коли полетяха в нива на АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:36 / 08.08.2025
Температурите скачат в първия ден от уикенда
15:16 / 08.08.2025
Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, кол...
14:02 / 08.08.2025
Каналджии и пияни шофьори ще плащат стойността на чуждата кола, с...
14:36 / 08.08.2025
Българин, осъден на 12 години затвор за групово изнасилване в Исп...
13:31 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Катастрофи в България
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: