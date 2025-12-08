ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|КЗП с проверки относно цените на техническите прегледи на автомобилите
Решението е взето на днешното заседание на Комисията и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.
Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.
Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.
При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.Комисията ще информира обществеността за резултатите от проверките и последващите действия.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 16 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Шефът на "Еконт": Ще запазим този инструмент
14:07 / 08.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът мож...
12:15 / 08.12.2025
Промени при плащане тип "Борика" заради еврото
12:22 / 08.12.2025
Студенти от цялата страна превзеха Банско! Купоните вече започнах...
12:22 / 08.12.2025
Психолог: Политиците провокираха поколението Z с това, че се само...
12:25 / 08.12.2025
Проф. Павлов: Фриволно е решено, че България е създадена през 681...
11:31 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS