|КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
Проверката на КЗП е извършена след постъпила жалба от потребител, който е сигнализирал, че достъпът му до интернет и телевизия е бил спрян, въпреки че всички дължими суми по тези услуги са били заплатени в срок. Установено е, че ограничаването на услугите е било предприето с цел потребителят да бъде принуден да заплати оспорвано задължение по отделен договор за мобилни услуги.Комисията приема, че подобни действия представляват нелоялна агресивна търговска практика. Подобно поведение е в нарушение на действащото законодателство и на влязла в сила заповед на КЗП, забраняваща прекъсване на услуги при липса на правно основание. Нарушението е извършено повторно, засяга основни права на потребителите и подкопава доверието в пазара на електронни съобщителни услуги, за което на търговеца е наложена санкция в размер от 50 000 евро.
Комисията за защита на потребителите напомня на всички търговци, че не могат да ограничават или спират достъпа до платени услуги, за да събират спорни или неоспорени вземания по други договори. Потребителите, които се сблъскат с подобни практики, могат да подават сигнали и жалби в КЗП чрез официалните канали на Комисията.
