|КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки и е срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, касаещо с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2024/2025.
"Българската Коледа“ е благотворителна инициатива под патронажа на президента на Република България. Основната ѝ цел е набирането на средства за болни български деца.
За първи път инициативата "Българската Коледа“ се провежда през 2003 г.
