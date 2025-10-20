КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"

© Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала открито производство срещу администрацията на президента след постъпила жалба от фирмата "ТОП – Диагностика“ ООД.



Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки и е срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, касаещо с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа“ 2024/2025.



"Българската Коледа“ е благотворителна инициатива под патронажа на президента на Република България. Основната ѝ цел е набирането на средства за болни български деца.



За първи път инициативата "Българската Коледа“ се провежда през 2003 г.