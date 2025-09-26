КЗК: Фризьорки и водопроводчици вдигат цените без реална причина

© Председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов обяви, че поскъпването в сферата на услугите е "безобразно“. По думите му фризьори и водопроводчици вдигат цените, оправдавайки се с инфлацията и въвеждането на еврото. Той обаче не представи конкретни факти или числа, на които се базират тези твърдения.



Според Карадимов в сектора на храните има "тежка структурна деформация“. Той посочи, че цените на основните продукти изглеждат стабилни, но надценките на търговските вериги са "много високи“ – между 50% и 100% върху борсовата цена, при средноевропейски нива от 30-35%.



Малко по-късно в изказването си той добави, че през юни, юли и август основните храни "не са поскъпнали сериозно в големите хранителни вериги“, но борсовите цени са се повишили – факт, който според него отново показва проблеми в структурата на пазара.



Шефът на КЗК подчерта, че комисията няма директен ангажимент към нивото на цените, но може да се намесва при съмнения за картелни договорки:



"Аз не мога да ви търся сметка защо тази чаша с вода я продавате за 5 лв. Ако обаче съседният магазин я продава също за 5 лв. и аз заподозра, че вие сте се уговорили, тогава влизат правомощията на КЗК“, каза Карадимов.



По думите му през последните месеци са проверени над 500 обекта, но не беше уточнено кои точно, какви нарушения са установени и какви санкции са наложени.



Въпреки шумно обявената от държавата "борба със спекулата“, засега резултатите са ограничени. Цените на част от храните и услугите продължават да растат, често по обективни причини – по-слаби реколти или по-високи цени на международните пазари.



Междувременно КЗК поиска допълнителни правомощия и е на път да ги получи. Икономическата комисия в Народното събрание вече одобри на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. Те предвиждат служителите на комисията да получат правомощия, сходни с тези на ДАНС – включително да извършват внезапни проверки и претърсвания в офиси и складове на фирми, както и достъп до "трафични данни“ от телекоми. Предвидено е и значително увеличение на глобите.



Промените предизвикаха опасения, че новите инструменти могат да бъдат използвани като средство за натиск срещу определени компании, а комисията да се превърне в "бухалка“. Предстои разглеждането на законопроекта в пленарната зала на парламента.