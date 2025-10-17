ИЗПРАТИ НОВИНА
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31
©
Приемането на първия евробюджет в условията на криза не изпраща добър сигнал, заяви президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов в ефира на БНТ. По думите му, цялата процедура по бюджета е изключително закъсняла.

"Едни избори какво ще променят? Какво ще се промени, ако се появи някоя нова партия, която евентуално да стане първа? Това го гледахме няколко пъти в предишните години и от това не произтече нищо“, коментира Манолов. Той отправи и апел към политиците "да си оберат езика“, защото говоренето, че всичко извън тях е мафия, "не е полезно и не помага за взаимоотношенията в обществото“.

Според Манолов се очаква евентуално увеличение на осигурителните вноски, но това няма да покрие "дупките“ в бюджета. "Фиксираните по закон разходи са около 18 милиарда. За да бъдат намалени, трябва промяна на закони. Най-важното е върху кого ще падне тежестта на всички неблагополучия. В момента тя ще падне върху нас и вас, но не и върху дебелите котараци, които продължават да бъдат домашни любимци. Ако ще има главоболия, нека да бъдат разпределени равномерно в обществото“, посочи той.

Президентът на КТ "Подкрепа“ подчерта, че след всяка криза броят на милионерите в България нараства.

"Трябва да се преосмисли данъчната политика, но това не се случва“, добави той.

Манолов акцентира и върху необходимостта от промени в държавната администрация. Според него е време да се възстанови доплащането за прослужено време и стаж, което е било отнето преди години, като това може да стане чрез цялостно преосмисляне на системата за възнаграждения.

По отношение на пенсионерите Манолов заяви:

"Да работят пенсионерите е нормална практика по целия свят. Но пенсията е доход, който замества дохода от труд при старост. Получаването едновременно на пенсия и заплата е отклонение от принципа. Ако някой има сили и желание да работи след навършване на пенсионна възраст – това е ок, но през това време не би трябвало да получава пенсия.“







Пълен тъпунгер,значи аз съм работил ,внасял съм осигуровки и в един момент по законите на Република България придобивам право на пенсия,но пенсията ми е ниска и аз продължа да работя на някоя по-лека работа,съответно на по-ниско заплащане за да си добавя пари към месечния бюджет,той ще ме лиши от право на пенсия.Ами тогава ще трябва да работя без договор и няма да плащам никакви пари като осигуровки,дори и само здравни и държавата пак ще загуби едни пари,да не говорим,че мога и да реша и да плащам осигуровки за стаж за да ми се преизчислява всяка година пенсията.Това е някакъв абсурд,да имаш право на пенсия и да ти го отнемат.
+6
 
 
Поредния кретен, който иска да извади от пазара на труда, които които се чувстват трудоспособни.
