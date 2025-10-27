ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|КНСБ: Ще предложим ново име за социалното ведомство - Министерство на скандалната политика
"Съжалявам, че министърът не е тук, за да му предложим новото наименование", доави той.
По време на заседанието беше обсъдено прилагането на директивата за адекватното минимално работно заплащане и за насърчаване на колективното трудово договаряне.
"С предложенията в този законопроект хората на труда оставят без насърчаване за договаряне на работните им заплати и пак ще говорим за това, че има крепостни роби в предприятията. Няма спокойствие за синдикалната защита и най-притеснителното е, че когато тръгнат да бранят правата си най-вероятно ще бъдат арестувани", отбеляза Капитанов.
"Искаме да кажем на министерството, че директивите за работниците не са по желание, а задължителни и КНСБ ще направи всичко, за да може в България да няма законодателство, което е имитиращо", добави още той.
"Там, където има колективен договор, заплатата е минимум с 14% по-висока от местата, където няма. В контекста на бюджета поставихме въпрос към министъра да потвърди размера на минималната заплата. Имаме уверението, че тя ще бъде 1 213 лв.“, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БСП с предложения за реформи за пенсии и осгуровки
16:48 / 27.10.2025
Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница в Монтана, разсле...
15:59 / 27.10.2025
Ново предупреждение за утре, но вече не заради дъжд
14:30 / 27.10.2025
Мариан Бачев с първи коментар след скандала с Росен Белов
14:44 / 27.10.2025
Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия"
14:45 / 27.10.2025
Куриозна ситуация пред "Кауфланд", шофьор заклещи колата си под м...
13:01 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS