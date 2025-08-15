ЗАРЕЖДАНЕ...
|КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини
"При стоки като хляба, свинското, кренвиршите, киселото и прясното мляко, сиренето, яйцата, домати, краставици, ябълки, включително и боб, цената в големите търговски вериги е по-висока спрямо малките търговски обекти", заяви Любослав Костов.
"Не съм сигурен колко може да се обясни това икономически, при положение че и обемите, и оборотите на малките търговски обекти са по-малки. Възможността за промоции на малките търговски обекти са по-малки, отбеляза още той.
От КНСБ наблюдават 600 малки и големи търговски обекти в 81 общини.
Към списъка с продукти от малката потребителска кошница, чиито цени биват проследени, са добавени закуската, минералната вода, чаша кафе и лимоните. Любослав Костов подчерта, че има индикации за сериозни изменение на цената на цитрусите в изследвания период.
"Усреднената стойност на баничката със сирене е 2,60 лева, кафето - 1,06 лева , минералната вода - 1,12 лева, а бензинът E-95 - 2,43 лева", заяви Костов.
От синдикалната организация не отчитат голямо изменение на цените на месечна база (от месец юни до месец юли). Те обаче откриват, че при анализ на движението цената на всеки един продукт от първа необходимост, се откриват поскъпвания:
"Оказва се, че имаме поскъпване на минералната вода с 5%, кафето е поскъпнало със 7% за месец, баничката със сирене е поскъпнала близо с 3%, бобът леко е поскъпнал, лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките със 7,8%, прясното мляко поскъпва с 0,1%, пилето поскъпва с 2,8%, хлябът също поскъпва с около 2%", заяви Костов.
По думите му увеличението не е голямо на месечна основа, но при натрупване - това ще доведе до кумулативен ръст на малката потребителска кошница, което е значително по-високо от средната инфлация.
Стоките, които леко поевтиняват, са олиото, доматите и краставиците. Според синдикатите това се дължи на сезонния фактор.
Разликата в цените на едро и дребно за една и съща стока от малката потребителска кошница е около 30%, а при някои продукти достига и до 100%.
"Това означава, че цялата верига на ценообразуване на една стока трябва да се изсветли", категоричен бе икономистът.
Той даде примери: "Защо яйцата М размер 10 броя на едро струват 3,50 лева, а на дребно - 5,70 лева. Говорим за 63% надценка по веригата за ценообразуване. Същото нещо важи за олиото - защо е 22% по-скъпо на дребно, отколкото цена на едро".
