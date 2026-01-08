ИЗПРАТИ НОВИНА
КФН: Внимавайте! Злонамерени лица изпращат имейли от наше име и искат хиляди левове
Автор: Десислава Томева 16:39
Злонамерени лица изпращат имейли до граждани и фирми (дружества/компании) от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за такава измама постъпи и в деловодството на Комисията.

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща financialsupervisioncommission@fscbg.org и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие "Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги включително входящи международни преводи в Република България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги, установени в Наредба № 76 от 12.06.2025 г. на Комисията за финансов надзор.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата (www.fsc.bg), а именно delovodstvo@fsc.bg; corruption@fsc.bg; ict_contact_point@fsc.bg.

В тази връзка Комисията вече сезира всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

КФН предупреждава отново гражданите да бъдат внимателни към всяка адресирана до тях кореспонденция, свързана с осъществяване на платежни операции.

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

– В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

– Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

– Прикаченият файл е със странно заглавие;

– Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

– В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като "»Plus d information“ или ">/Body“.

Какво трябва да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него.

Ако сте жертва на подобна измама, моля сезирайте веднага отговорните органи, включително и КФН, през официалните ни канали.







