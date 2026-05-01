Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение на територията на курорта Пампорово. Това бе решено на свикан от него кризисен щаб тази вечер, на който присъстваха директорите на институциите в града. Причината е активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади, което откъсна пътя Смолян – Пампорово.

Заповедта на кмета на община Смолян Николай Мелемов влиза в сила от 20:00 часа на 1 май 2026 година и ще остане в действие до овладяване на ситуацията или до издаване на последваща заповед за отмяната ѝ.

По думите на директора на Областно пътно управление инж. Марин Кушев, свлачището е с обхват от около 5 дка, а около 60 метра от пътя го няма.

Движението за всички моторни превозни средства по път III-8641 Пампорово – Смолян е временно преустановено в района на 4-ти километър, където преминаването е невъзможно. Въведена е временна организация на движение, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути през Пампорово – Стойките – Смолян, както и през прохода Рожен. На място има екипи на "Пътна полиция“, които регулират движението, поставена е и необходимата сигнализация.

Като превантивна мярка са спрени газоподаването и електрозахранването в засегнатия район.

В заповедта на кмета се посочва, че ще бъде сформирана комисия за оглед на място, която да извърши експертна оценка на щетите и риска. Всички фирми с подходяща техника са поставени в готовност да се включат при необходимост, а кметовете и кметските наместници следят за състоянието на пътната инфраструктура в населените места.

Сформиран е и кризисен щаб с участието на Областна администрация – Смолян, Областната дирекция на МВР, пожарната, Областното пътно управление и други институции.

Властите призовават шофьорите да спазват въведените ограничения и да не предприемат опити за преминаване през засегнатия участък, тъй като това е невъзможно и създава сериозен риск за безопасността.